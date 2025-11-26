Békét kíván Belgrád és Budapest is

A magyar és a szerb kormány is határozottan kiáll a békeerőfeszítések mellett, itt az idő az ukrajnai háború lezárására, s ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Európa háborúpárti politikusai ne áshassák alá a béketervet - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb kollégájával, Marko Duriccsal folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, ezért a két ország közti együttműködésnek nagyobb a jelentősége, mint valaha. Kiemelte, hogy a legfőbb kihívások tekintetében Magyarország és Szerbia szövetségesek, legyen szó az ukrajnai háborúról, az illegális bevándorlásról vagy az energiaellátási válságról. Tudatta, hogy két békepárti kormányról van szó, amelyek határozottan támogatják Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit. Ennek kapcsán pedig arra is figyelmeztetett, hogy a helyzet tovább fog romlani, ha nem fogadják el a friss béketervet, a harcok jól láthatóan teljesen értelmetlenek.

„A szerbek és a magyarok is nagyon magas árat fizettek ezért a háborúért úgy, hogy sem a szerbeknek, sem nekünk semmi közünk nincsen hozzá (…) Zajlik egy megnyerhetetlen háború, amely napi szinten emberéletek százaiba, ezreibe kerül, napi szinten zajlik a rombolás, és Európa háborúpárti politikusai mégis minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy aláássák a béketervet” - fogalmazott. Szijjártó Péter leszögezte, hogy ezért a békepárti erőknek is fokozniuk kell az erőfeszítéseiket, hogy ezt ellensúlyozni tudják.

„Nekünk, akik a béke mellett állunk, és nem akarjuk a továbbiakban fizetni ennek a háborúnak az árát, nekünk is minden követ meg kell mozgatnunk, csak nekünk a béke érdekében. Ezért a szerb és a magyar kormány is határozottan, minden eddiginél határozottabban kiáll a békeerőfeszítések mellett” - húzta alá. „Itt az idő, hogy befejezzék a háborút, itt az idő, hogy az európaiak ne ássák alá a béketervet, itt az idő, hogy az európaiak végre ne fizessék az árát egy olyan háborúnak, amihez semmi közük nincsen” - tette hozzá. A miniszter ezután arra is kitért, hogy sikerült megegyezni a legfontosabb politikai kérdésekben Szerbia energiaellátásának tekintetében, s a nap folyamán a szerb energiaügyi miniszterrel ezen megállapodás technikai elemeit is tisztázni fogják. „Egy dolgot szeretnék leszögezni az elején. Ez a legfontosabb, minden más technikai kérdés. Ugyanúgy, ahogy Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiabiztonságának garantálása tekintetében, úgy Szerbia is mindig számíthat Magyarországra az energiabiztonsága garantálásának tekintetében” - erősítette meg.

„Mi soha nem fogjuk cserben hagyni önöket. Az eszköztárunkban mindent fel fogunk használni annak érdekében, hogy segítsünk önöknek hogy az önök energiaellátása biztonságban legyen, és ennek a technikai részleteiről ma az energiaügyi miniszterükkel meg fogok állapodni” - összegzett. Üdvözölte, hogy megállapodás született arról, hogy a Hercegszántó és Béreg (Bački Breg) közötti határátkelőhelyet úgy modernizálják, hogy az alkalmas lesz a teherforgalomra is. Továbbá bejelentette, hogy egyesítik a magyar és a szerb diplomáciai képviseletet Thesszalonikiben. „Szerintem ennél világosabb jele a stratégiai stratégiai együttműködésnek nincs, minthogy a világ több pontján közös képviseletet működtetünk. A Budapest-Belgrád vasútvonalat pedig az év elején átadjuk forgalomnak” - zárta mondandóját.

Szerbia tagságával nyerne az Európai Unió, ezt a folyamatot azonban akadályozzák a brüsszeliek, míg a legmagasabb állami szintű korrupciós gépezetet működtető Ukrajna csak veszélyt hozna a közösségre, mégis fel akarják venni minél előbb - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb kollégájával, Marko ?uričcsal folytatott tárgyalását követően leszögezte, hogy az Európai Uniónak az lenne az érdeke, hogy Szerbia mielőbb a közösség tagja legyen, ugyanis ezzel sokat nyerne a blokk, és benne Magyarország is.

„Itt van Szerbia, amely hozza a lehetőséget, hozza a növekedést, hozza a fejlettséget, őt nem akarják felvenni a brüsszeliek, míg itt van Ukrajna, amely csak a veszélyt hozná az Európai Unióra, azt meg be akarják nyomni” - jelentette ki. „Na, és hát erre mondjuk mi azt, hogy ezt biztosan nem. Mert mit is üzenne mindez? Ez azt üzeni, hogy háborúzzál, működtess egy korrupciós gépezetet a legmagasabb állami szinten, és akkor felveszünk az Európai Unióba” - húzta alá. „Most komolyan ezt akarjuk közvetíteni? Úgyhogy szerb EU-s tagság igen, ukrán EU-s tagság nem, ez a magyar álláspont” - tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Én azt gondolom, hogy ami totálisan hitelteleníti az európai bővítési politikát az az, hogy miközben itt van Szerbia, egy ország, amelynek csatlakozása vitán felül állóan hozzáadna Európához ilyen gazdasági növekedéssel, ilyen jó teljesítménnyel, addig a tagállamok egy jelentős része blokkolja az előrehaladást a szerb csatlakozási folyamatban”. „Eközben van itt egy háborúban álló ország is, amely minden kétséget kizáróan teljesen alkalmatlan és felkészületlen az európai uniós tagságra, ahol a legmagasabb állami szinten működik egy korrupciós gépezet, egy ország, amelynek a csatlakozása nyilvánvalóan tönkreverné az Európai Unió pénzügyi és mezőgazdasági rendszerét. Na, és ezt az országot, Ukrajnát meg be akarják nyomni az Európai Unióba, miközben az ukrán tagság csak veszélyt jelentene” - összegzett.