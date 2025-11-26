Az uniós főképviselő szerint téves az a felfogás, mely szerint Ukrajna vesztésre áll

Az a felfogás, mely szerint Ukrajna vesztésre áll, teljes mértékben téves, ha ugyanis Oroszország katonailag le tudná győzni Ukrajnát, már megtette volna - jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerdán Brüsszelben.

Az EU-tagországok külügyminisztereinek videókonferencia keretében tartott informális tanácskozását követően Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy az amerikai és az uniós szankciók jelentős hatással vannak az orosz gazdaságra.

"Ahhoz, hogy növeljük a béke esélyeit, fokoznunk kell a nyomást Oroszországra" - fogalmazott.

Kijelentette, hogy Ukrajna és Európa számára, a legjobb eredmény elérésének érdekében a megkezdett úton kell maradni, vagyis fokozni kell az erőfeszítéseket, ami több katonai és pénzügyi támogatást jelent Ukrajnának, valamint olyan további szankciók bevezetését, amelyek - véleménye szerint - megfosztják Oroszországot a harchoz szükséges eszközöktől.