"Az ukránok veresége elkerülhetetlen, Trump elnök most akar békét"

Driscoll meggyőződése, hogy a helyzet csak romlani fog, és jobb most békés megoldásban megállapodni, mint a jövőben még gyengébb helyzetbe kerülni. Az Egyesült Államok azt is világossá tette, hogy nem tudja tovább a korábbi mennyiségben szállítani Ukrajnának fegyvereket és légvédelmi eszközöket – közölték a különböző amerikai forrásokra hivatkozva az NBC News .

Driscoll figyelmeztetése azt követően hangzott el, hogy bemutatta a béketervet.

„Az üzenet lényegében a következő volt: vesztésre álltok, és el kell fogadnotok az alkut” – mondta az egyik forrás.

Ukrajna „udvariasan” elutasította a béketerv aláírását abban a formában, ahogyan azt előterjesztették, jegyzi meg a csatorna.

Driscoll a múlt héten Kijevbe látogatott, ahol bemutatta Donald Trump kormányának 28 pontból álló béketervét. A november 23-i genfi tárgyalások után az Egyesült Államok és Ukrajna jelentősen módosította a tervet. A Politico szerint többek között kihagyták belőle a Donbassz Oroszországnak történő átadásának kérdését. Az ukrán vezető irodájának vezetője, Andrij Jermak közölte, hogy Volodimir Zelenszkij a területi engedmények kérdését személyesen szeretné megbeszélni amerikai kollégájával, Donald Trumppal.

A Financial Times, leírva az amerikai hadsereg államtitkárának találkozóját az európai országok nagyköveteivel és nyugati tisztviselőkkel Julia Davis, az Egyesült Államok ideiglenes megbízottjának kijevi rezidenciáján, azt írta, hogy Driscoll, aki késve érkezett a találkozóra, kijelentette, hogy ideje „véget vetni ennek a szarnak”. Ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij még hálaadás napja, november 27. előtt fogadja el az egyezséget. „Kevés időnk van a békére – Trump elnök most akar békét” – állította Driscoll.

Trump november 25-én bejelentette, hogy különleges megbízottját, Steve Witkoffot Moszkvába küldi, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyinnal, Driscollnak pedig azt a feladatot adta, hogy vegye fel a kapcsolatot az ukrán féllel.

Jermak közölte, hogy beszélt az államtitkárral, és hogy Kijev már ezen a héten várja a látogatását.