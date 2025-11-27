2025. december 7., vasárnap

Előd

Az EP gyorsabb jogi végrehajtást és elrettentő szankciókat sürget

Az online piacterek illegális termékei ellen lépnek fel

MH/ MTI
 2025. november 27. csütörtök. 3:48
Az Európai Parlament szerdán elfogadott egyik állásfoglalásában sürgette az európai uniós jog hatékonyabb betartatását az online piactereken értékesített illegális, illetve nem biztonságos termékek esetében.

Az EP gyorsabb jogi végrehajtást és elrettentő szankciókat sürget
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/NurPhoto/Siavosh Hosseini

A lépés közvetlen reakció a Franciaországban kirobbant botrányra, amelyet gyermekeket imitáló szexuális termékek és fegyverek értékesítése robbantott ki elsősorban olyan EU-n kívüli online piactereken, mint a Shein, a Temu, az AliExpress vagy a Wish.

Az Európai Parlament a franciaországi esetet súlyos uniós jogsértésként, a fogyasztók, különösen a kiskorúak biztonságát veszélyeztető gyakorlatként értékelte. A képviselők ezért arra szólították fel az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy a vita helyett határozottan és gyorsan hajtsák végre a digitális szolgáltatásokról szóló (DSA) és az általános termékbiztonsági rendeletet.

A képviselők bírálták, hogy a bizottság vizsgálatai az EU-n kívüli online platformok ügyében gyakran hónapokig vagy évekig elhúzódnak, és úgy vélik: indokolt esetben lehetővé kell tenni az ilyen szolgáltatások működésének ideiglenes felfüggesztését. Álláspontjuk szerint a súlyos, ismétlődő vagy rendszerszintű jogsértések esetén ez a lépés nem maradhat rendkívüli, végső megoldás.

Az állásfoglalás szerint a Sheinhez és más hasonló piacterekhez köthető jogsértések mögött olyan üzleti modell áll, amelyet a gyorsaság, a profit maximalizálása és a túlzott fogyasztás ösztönzése vezérel. A képviselők felhívták a figyelmet a nyomott árak mögött álló problémákra is, köztük az alulfizetett munkaerőre, a dizájnok jogellenes másolására, a nem biztonságos termékek forgalmazására és a jelentős textilhulladék keletkezésére.

A szöveg szerint a képviselők szükségesnek tartják az elrettentő szankciók erősítését, a módosított uniós vámkódex végrehajtásának felgyorsítását, valamint további szabályozási reformok megfontolását annak érdekében, hogy az online piacterek felelősségre vonhatók legyenek az EU piacára kerülő nem megfelelő termékekért.

