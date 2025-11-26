Andrej Babis ismertette az államfővel a cseh kormány miniszterjelöltjeinek névsorát

A miniszterjelölteket kedden este hagyta jóvá az új hárompárti kormánykoalíció.

A miniszterelnöki tisztséget várhatóan Andrej Babis fogja betölteni, az általa vezetett ANO-nak további nyolc minisztere lesz az új 16 tagú kormányban, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom három, míg az Autósok párt négy miniszteri posztot kap.

Babis a találkozó után újságíróknak nyilatkozva elmondta: az államfő a következő két hétben találkozni kíván az egyes miniszterjelöltekkel, hogy megismerje elképzeléseiket, terveiket.

Petr Pavelnek az ANO elnöke szerint csak a környezetvédelmi miniszternek jelölt Filip Turek ellen vannak kifogásai, aki az Autósok tiszteletbeli elnöke. Tureket korábban a külügyminiszteri posztra szerette volna jelölni pártja, de az interneten régebben megjelent, rasszistának és idegengyűlölőnek ítélt bejegyzései miatt ez komoly bírálatokkal találkozott a közvéleményben. Maga az államfő is azt mondta: ha bebizonyosodna, hogy a bejegyzéseket valóban Turek írta, akkor nem tudná kinevezni külügyminiszterré.

Az Autósok kitartottak Turek mellett, és csak annyit változtattak, hogy nem külügyminiszternek, hanem a környezetvédelmi tárca élére jelölték. A külügyminiszter-jelölt a pártelnök Petr Macinka lett, aki korábban a környezetvédelmi tárca várományosa volt. Macinkát is éles bírálatok érték feltételezett zöldellenes nézetei miatt. "A problémát az Autósoknak kell megoldaniuk" - jegyezte meg Babis újságírók előtt. Több nevet a kormánytagjelöltek névsorából azonban nem árult el.

A cseh média röviddel a találkozó után azonban nyilvánosságra hozta az összes jelölt nevét. Ezek szerint Babis két legközelebbi munkatársa, az ANO alelnökei, Alena Schillerová és Karel Havlícek a pénzügyi, illetve az ipari és kereskedelmi tárcát fogják vezetni. Belügyminiszternek az ANO Lubomír Metnart jelölte, aki Babis korábbi kormányában is vezette ezt a tárcát, illetve védelmi miniszter is volt. Az ANO leendő miniszterei közül öt már a korábbi Babis-kormányban is dolgozott.

Az új külügyminiszter-jelölt, Petr Macinka, aki az Autósok egyik alapítója, több éven át Václav Klaus volt államfő sajtóstábjában dolgozott. Jaromír Zuna, az SPD által jelölt új védelmi miniszter korábban a hadsereg vezérkari főnökének helyettese volt.

Andrej Babis, aki 2017 és 2021 között már volt cseh kormányfő, újságíróknak azt mondta, hogy a kormányalakítás a tervek szerint halad. A pártelnök megerősítette: az államfő azt kérte tőle, hogy kormányfői kinevezése előtt nyilvánosan ismertesse, hogyan kívánja megoldani a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget. "Ezt természetesen megteszem" - mondta Babis.