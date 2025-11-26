2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Andrej Babis ismertette az államfővel a cseh kormány miniszterjelöltjeinek névsorát

A jelölteket kedden este hagyta jóvá az új hárompárti kormánykoalíció

MH/ MTI
 2025. november 26. szerda. 17:58
Megosztás

Andrej Babis, az októberi csehországi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke szerdán délután Prágában átadta Petr Pavel államfőnek az új cseh kormány miniszterjelöltjeinek névsorát.

Andrej Babis ismertette az államfővel a cseh kormány miniszterjelöltjeinek névsorát
Petr Pavel (b) és Andrej Babis
Fotó: AFP/Michal Cizek

A miniszterjelölteket kedden este hagyta jóvá az új hárompárti kormánykoalíció.

A miniszterelnöki tisztséget várhatóan Andrej Babis fogja betölteni, az általa vezetett ANO-nak további nyolc minisztere lesz az új 16 tagú kormányban, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom három, míg az Autósok párt négy miniszteri posztot kap.

Babis a találkozó után újságíróknak nyilatkozva elmondta: az államfő a következő két hétben találkozni kíván az egyes miniszterjelöltekkel, hogy megismerje elképzeléseiket, terveiket.

Petr Pavelnek az ANO elnöke szerint csak a környezetvédelmi miniszternek jelölt Filip Turek ellen vannak kifogásai, aki az Autósok tiszteletbeli elnöke. Tureket korábban a külügyminiszteri posztra szerette volna jelölni pártja, de az interneten régebben megjelent, rasszistának és idegengyűlölőnek ítélt bejegyzései miatt ez komoly bírálatokkal találkozott a közvéleményben. Maga az államfő is azt mondta: ha bebizonyosodna, hogy a bejegyzéseket valóban Turek írta, akkor nem tudná kinevezni külügyminiszterré.

Az Autósok kitartottak Turek mellett, és csak annyit változtattak, hogy nem külügyminiszternek, hanem a környezetvédelmi tárca élére jelölték. A külügyminiszter-jelölt a pártelnök Petr Macinka lett, aki korábban a környezetvédelmi tárca várományosa volt. Macinkát is éles bírálatok érték feltételezett zöldellenes nézetei miatt. "A problémát az Autósoknak kell megoldaniuk" - jegyezte meg Babis újságírók előtt. Több nevet a kormánytagjelöltek névsorából azonban nem árult el.

A cseh média röviddel a találkozó után azonban nyilvánosságra hozta az összes jelölt nevét. Ezek szerint Babis két legközelebbi munkatársa, az ANO alelnökei, Alena Schillerová és Karel Havlícek a pénzügyi, illetve az ipari és kereskedelmi tárcát fogják vezetni. Belügyminiszternek az ANO Lubomír Metnart jelölte, aki Babis korábbi kormányában is vezette ezt a tárcát, illetve védelmi miniszter is volt. Az ANO leendő miniszterei közül öt már a korábbi Babis-kormányban is dolgozott.

Az új külügyminiszter-jelölt, Petr Macinka, aki az Autósok egyik alapítója, több éven át Václav Klaus volt államfő sajtóstábjában dolgozott. Jaromír Zuna, az SPD által jelölt új védelmi miniszter korábban a hadsereg vezérkari főnökének helyettese volt.

Andrej Babis, aki 2017 és 2021 között már volt cseh kormányfő, újságíróknak azt mondta, hogy a kormányalakítás a tervek szerint halad. A pártelnök megerősítette: az államfő azt kérte tőle, hogy kormányfői kinevezése előtt nyilvánosan ismertesse, hogyan kívánja megoldani a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget. "Ezt természetesen megteszem" - mondta Babis.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink