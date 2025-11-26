Amerikai küldöttek érkeznek Moszkvába

Steve Witkoff amerikai különmegbízott és más, az ukrajnai konfliktus megoldásáról folyó tárgyalásokban részt vevő tisztviselők jövő héten Moszkvába látogatnak – erősítette meg Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója.

Jurij Usakov, aki Vlagyimir Putyin elnök külügyi tanácsadója, egy Bloomberg-beszámoló kapcsán beszélt arról, hogy Usakov és Witkoff, valamint Kirill Dmitrijev, az orosz tárgyalások vezetője közötti telefonbeszélgetések tartalmát idézték – írja az oroszhirek.hu.

Az orosz tisztviselő nem kommentálta a bizalmas kommunikációt, és nem erősítette meg, de nem is cáfolta a leiratok hitelességét. Usakov hozzátette, hogy aki kiszivárogtatta őket, nyilvánvalóan az orosz-amerikai kapcsolatok megrontását célozza, és megjegyezte: „Valaki lehallgatott, valaki kiszivárogtatta, de mi nem.”

A Bloomberg szerint az Usakov és Witkoff közötti állítólagos megbeszélés volt a kiindulópontja az ukrajnai konfliktus befejezésére irányuló 28 pontos amerikai javaslatnak, amelyet a múlt hétvégén Genfben tárgyaltak Kijev képviselőivel. Ukrajna támogatói a jegyzőkönyveket úgy értelmezték, hogy azok bizonyítják, hogy a terv „orosz” és nem amerikai.

Donald Trump amerikai elnök elutasította a vádakat, mondván, hogy Witkoff „szokásos” közvetítői tevékenységet folytatott, amelynek célja valamilyen kompromisszum „eladása” volt a konfliktusban álló feleknek. Dmitrijev „hamisnak” minősítette a publikációt.

Az ukrán tisztviselők azt állítják, hogy meggyőzték az Egyesült Államokat, hogy módosítsa javaslatát úgy, hogy az tiszteletben tartsa Kijev vörös vonalait. Volodimir Zelenszkij kormányának egyik tagja a genfi tárgyalások után azt is kijelentette, hogy az eredeti terv, amely szintén kiszivárgott a sajtóhoz, eredeti formájában „már nem létezik”.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a tárgyalásokkal kapcsolatos „médiafelhajtást” Trump erőfeszítéseinek meghiúsítására és „a terv eltorzítására” irányuló kísérletnek nevezte. Hozzátette, hogy Moszkva nem hajlandó részt venni a „megafon-diplomáciában”, és zárt ajtók mögötti nyugodt megbeszéléseket szeretne a kérdésről.