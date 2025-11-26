Az orosz és amerikai illetékesek telefonbeszélgetéseinek kiszivárogtatása a sajtónak összefüggésben áll az ukrajnai rendezés meghiúsítására irányuló kísérletekkel, de az ilyen közlések jelentőségét nem kell eltúlozni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak a kirgiz fővárosban, Biskekben szerdán.

"Az, hogy nagyon sokan lesznek különböző országokban, beleértve az Egyesült Államokat is, akik megpróbálják megakadályozni, hogy ezek a tendenciák békés irányba haladjanak, az egyértelmű" - nyilatkozott a Kreml szóvivője. Peszkov arra reagált, hogy a sajtóban kiszivárogtatások jelentek meg Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója és Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja telefonbeszélgetéseinek néhány állítólagos részletével.

Usakov Biskekben a Kommerszant című lapnak úgy nyilatkozott, hogy az ilyen dialógusok vagy zárt csatornákon, vagy a WhatsAppon zajlanak. Az első esettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kommunikáció tartalma ilyenkor csak szándékosan kerülhet nyilvánosságra, akkor, ha ehhez az egyik félnek érdeke fűződik, amit mind a maga, mind Witkoff szempontjából kizárt. A második esettel kapcsolatban hangot adott a "nyilvánvaló lehallgatás" gyanújának. Emlékeztetett Michael Flynn amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó ügyére, aki 2017 februárjában lemondott, miután lehallgatták a Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövettel folytatott beszélgetését.

Peszkov korainak nevezte azokat a kijelentéseket, amelyek szerint Oroszország és Ukrajna közel áll a megállapodáshoz. Megígérte, hogy a Kreml be fogja jelenteni Witkoff moszkvai látogatásának időpontját. Hozzátette, hogy az orosz-amerikai kapcsolattartás folytatódik.

Azzal a sajtóértesüléssel kapcsolatban, amely szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan találkozhat Orbán Viktor miniszterelnökkel, a szóvivő az orosz Life hírportáknak azt mondta, hogy "a lehetséges kontaktusokról be fogunk számolni".

Usakov a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy az európaiak teljesen feleslegesen "másznak bele" az Egyesült Államok ukrajnai rendezési tervébe. Megerősítette, hogy erről hamarosan tárgyalni fognak Witkoff különmegbízottal Moszkvában. Az orosz sajtónak Biskekben hamisított hírnek nevezett több olyan közlést, amely az amerikai elnöki különmegbízottal folytatott eszmecseréinek állítólagos részleteire vonatkozott.