2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Valóban háborúra készül Németország?

A Rheinmetall idén 8 000 állást hirdet meg

MH
 2025. november 25. kedd. 11:47
Megosztás

Németország legnagyobb fegyvergyártója, a Rheinmetall azt várja, hogy az évtized végére ötszörösére nő az éves bevétele a tavalyihoz képest, és ehhez hatalmas munkaerő-igény társul – írja a The Wall Street Journal alapján a Mandiner.

Valóban háborúra készül Németország?
A háború és az autóipari leépítések miatt a védelmi ipar Németországban vonzóbbá vált
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Photothek Media Lab/Florian Gaertner

„A vállalatot elárasztják az álláspályázatok: 2025 első felében 3 000 németországi állásra 120 000 jelentkezés érkezett, világszinten pedig idén 275 000 fölé nőhet a pályázatok száma.”

A háború és az autóipari leépítések miatt a védelmi ipar Németországban vonzóbbá vált, és sok elbocsátott dolgozó fordul ide. A Rheinmetall idén 8 000 állást hirdet meg, nagy részük új pozíció, és mérnököket, fejlesztőket, projektmenedzsereket, valamint jól képzett fizikai dolgozókat keres. A cég 2027-re 40 000 fős globális létszámot céloz, és a fegyvergyártás mellett a légvédelmi, haditengerészeti és űripari területekre is terjeszkedik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink