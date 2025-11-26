Miközben Pokrovszk belvárosában az ukránok sikeresen szorították vissza az orosz egységeket a vasútállomás környékéről, a front más szakaszain, különösen Harkiv megyében és Zaporizzsjában az orosz hadsereg újabb területeket foglalt el.

A harctéri eseményekkel párhuzamosan a diplomáciai térben is zajlik a küzdelem: elemzések szerint a sokat emlegetett 28 pontos béketerv gyakorlatilag Moszkva kapitulációs listája, amire Brüsszel saját javaslattal készül - írja a The Insider .

A donyecki front legforróbb pontján, Pokrovszkban (korábban Krasznoarmejszk) az ukrán erők lokális ellentámadásokat hajtottak végre. A jelentések szerint a város központjában, a vasútállomás környékén sikerült megtisztítaniuk területeket, bár a szakértők figyelmeztetnek: ezek a sikerek operatív szinten aligha változtatják meg a drámai helyzetet. Az orosz egységek eközben a szomszédos Mirnohrad (Dimitrov) irányába próbálnak beszivárogni.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Zaporizzsja megyében az orosz csapatok egy szokatlan útvonalon, a kiszáradt Kahovkai-víztározó medrén keresztül próbálják megkerülni az ukrán védelmi állásokat Sztepnohirszk és Primorszke térségében.

Volodimir Zelenszkij a napokban megerősítette, hogy megkapta az Egyesült Államokból érkező, 28 pontból álló béketerv-tervezetet.

Az Európai Unió határozottan ellenzi a területi engedményeket, és Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta: a terv nem korlátozhatja Ukrajna jogát a szövetségi rendszerekhez való csatlakozásra.

A kiszivárgott hírek szerint Brüsszel válaszul egy saját, 27 pontos alternatív tervet dolgozott ki, amely jobban figyelembe veszi az ukrán érdekeket.

Rekord drónaktivitás és fegyverüzletek

Novemberben (még a hónap vége előtt) megdőlt az ukrán dróncsapások havi rekordja orosz területen. A leglátványosabb találat a moszkvai régióban található Saturai Erőművet (GRESZ) érte, ahol transzformátorok gyulladtak ki, potenciálisan jelentős kapacitáskiesést okozva. Az orosz olajfinomítók védekezésül új taktikát alkalmaznak: a támadás veszélyekor „kifújatják” a rendszert, és fáklyákon égetik el a gázt, hogy csökkentsék a robbanásveszélyt.