Tornádó pusztított Houstonnál

Több mint száz lakóházban okozott kisebb-nagyobb károkat hétfőn egy tornádó, amikor átvonult egy Houston közeli lakóövezeten hétfőn.

Sérültje nem volt a Memorial Northwest negyedet érintett természeti katasztrófának, de a helyszínen készített fotókon tető nélkül maradt házakat, utakat eltorlaszoló törmelékeket, kidőlt fákat látni.

Sérültje nem volt a Memorial Northwest negyedet érintett természeti katasztrófának, de a helyszínen készített fotókon tető nélkül maradt házakat, utakat eltorlaszoló törmelékeket, kidőlt fákat látni.

A helyi meteorológiai szolgálat még idejekorán tornádóriadót adott ki Texas délkeleti részére, beleértve Houstont is.