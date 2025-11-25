Külföld
Tornádó pusztított Houstonnál
Súlyos károkat okozott a forgószél
Sérültje nem volt a Memorial Northwest negyedet érintett természeti katasztrófának, de a helyszínen készített fotókon tető nélkül maradt házakat, utakat eltorlaszoló törmelékeket, kidőlt fákat látni.
Fotó: Getty Images via AFP/Logan Riely
A helyi meteorológiai szolgálat még idejekorán tornádóriadót adott ki Texas délkeleti részére, beleértve Houstont is.