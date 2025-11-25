2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Tornádó pusztított Houstonnál

Súlyos károkat okozott a forgószél

MH/MTI
 2025. november 25. kedd. 9:23
Frissítve: 2025. november 25. 9:27
Több mint száz lakóházban okozott kisebb-nagyobb károkat hétfőn egy tornádó, amikor átvonult egy Houston közeli lakóövezeten hétfőn.

Sérültje nem volt a Memorial Northwest negyedet érintett természeti katasztrófának, de a helyszínen készített fotókon tető nélkül maradt házakat, utakat eltorlaszoló törmelékeket, kidőlt fákat látni.
Fotó: Getty Images via AFP/Logan Riely

A helyi meteorológiai szolgálat még idejekorán tornádóriadót adott ki Texas délkeleti részére, beleértve Houstont is.

