Jurij Szljuszar Rosztov megyei kormányzó három civil haláláról és további nyolc megsebesüléséről számolt be Taganrogból és a Nyeklinovói járásból. Az Azovi-tenger partján fekvő Taganrogban, ahol a támadás miatt rendkívüli állapotot hirdettek ki, megrongálódott több magánház, a műszaki középiskola és egy óvoda épülete, valamint két üzemépület.

Venjaminy Kondratyijev, a Karsznodari terület kormányzója szerint a dróntámadásban hat ember sérült meg, közülük négyen Novorosszijszkban. A város több lakóházában károk keletkeztek.

Az orosz védelmi tárca szerint a légvédelem az utóbbi idők egyik legnagyobb ukrán dróntámadását hárította el az éjszaka, 249, pilóta nélküli légi járművet fogott el vagy semmisített meg. A beszámoló szerint 116 drónt tudtak lelőni a Fekete-tenger vizei, 76-ot a Krasznodari terület, 23-at a Krím, 16-ot Rosztov megye, hetet Brjanszk megye, négyet-négyet Kurszk megye és az Azovi-tenger vizei, kettőt Belgorod megye, egyet pedig Lipeck megye légterében.

A „Luhanszki Népköztársaságban” lévő Novoajdarban egy benzinkutat ért légicsapás.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy a november 17-23. közötti időszakban ukrán dróntámadásban Oroszország-szerte hét civil vesztette életét, 46 pedig megsebesült. Mirosnyik szerint a Moszkva által orosz területnek tekintett Herszon megye polgári objektumaira ebben az időszakban legkevesebb 1200 lőszert lőttek ki, a legtöbbet, 786-ot az Oleski járásra.

A nagykövet azt mondta, hogy az ukrán hadsereg mind gyakrabban aknásít el civil objektumokat. Beszámolója szerint a donyecki régióban négy, a luhanszkiban három, a belgorodiban és a kurszkiban pedig egy-egy lakos sebesült meg.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) kedden közölte, hogy a kalinyingrádi régió rendőrsége őrizetbe vett egy 17 éves gyanúsítottat, aki az ukrán titkosszolgálatok által koordinált militánsok szervezésében feltehetőleg gyújtóbombás terrortámadást akart elkövetni egy ortodox templomban. A fiatalt szombaton fogták el.

Andrej Marocsko katonai szakértő a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy a donyecki régióban lévő Sziverszk körül az ostromgyűrű teljes bezárásából már csak nyolc kilométer hiányzik.