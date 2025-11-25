Thunberget kitiltották Velencéből

A klíma- aktivista, Greta Thunberg a hétvégén Velencében lépett fel a "Extinction Rebellion" együttessel. A radikális környezetvédelmi mozgalom tagjai neonzöld színre festették a város szívében található híres Grand Canalt. A Rialto-hídon egy zászlót is kibontattanak, amelyen az állt: "Állítsd meg az ökocidot".

Thunberg palesztin sálat viselt az akció során, ami egy olyan szimbólum, amely elterjedt az izrael-kritikus körökben. A csoport szerint az akció célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a klímaösszeomlás "hatalmas következményeira" – közölte a csoport. A tüntetés a Brazíliában rendezett Világklímakonferencia végén zajlott, számol be a focus.de.

A veneto régió kormányzója, Luca Zaia elítélte Greta és kampánytársai lépését "tiszteletlennek" nevezte annak ellenére, hogy környezetbarát festéket használtak. 150 euró bírságot és 48 órás velencei tartózkodási tilalomat szabott ki. Hasonló intézkedések történtek ugyanebben az időben más városokban, például Torinóban vagy Milánóban is.