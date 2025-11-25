Rosztovi területeket támadtak az ukránok

„A mai éjszakai ellenséges támadás nagy bánatot okozott – egy ember meghalt Taganrogban. További 10 taganrogi és Neklinovszkij járási lakos szenvedett különféle sérüléseket” – idézte Jurij Szljusar kormányzó Telegramon megjelent sorait a ria.ru.

A sérültek közül két személyt a helyszínen elláttak, míg a többieket kórházba szállították. Szljusar később arról számolt be, hogy a két sebesült a kórházban meghalt. Reggel az önkormányzati bizottság munkacsoportjai megkezdték a vagyonkárok nyilvántartását.

Korábban Veniamin Kondratyev krasznodari kormányzó arról számolt be, hogy Kubánt az ukrán fegyveres erők egyik leghosszabb és legsúlyosabb támadásának érték, hat ember megsérült és legalább 20 otthon megrongálódott öt településen, köztük Novorosszijszkban és Tuapszében.

Az ukrán fegyveres erők naponta támadnak drónokkal civil célpontokat oroszországi régiókban. Az orosz csapatok légi, tengeri és szárazföldi precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal válaszolnak, kizárólag katonai létesítményeket és ukrán védelmi ipari vállalatokat célozva meg.