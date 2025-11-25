Rengeteg fiatal szorul népkonyhára az olaszoknál

A 18 és 30 év közötti fiatalok az új elesettek - írja friss cikkében a Corriere Della Sera. Mint olvasható, ez az állítás különösen igaz Emilia-Romagnára, ahol a fiatalok 42 százaléka veszi igénybe a népkonyhák szolgáltatásait. Ez az adat annyit tesz, hogy a térség az első helyre került Olaszországban - mármint ami a szegénységi mutatókat illeti. E szomorú rekordon túl a tartományban található a legtöbb, kiskorúakat eltartó egyedülálló anya, melyek aránya eléri a 32 százalékot. Ugyancsak döbbenetes, hogy a 18 év alattiak 21 százaléka a ferences szervezetekhez jár enni.

Ez biztosan nem az utolsó alkalom, hogy a bolognai Antoniano szerzetesei riadót fújtak - írja a lap. „De most a kereslet drámaian és némileg ellenőrizhetetlenül növekszik, s mi nem voltunk felkészülve ezekre az arányokra” - ismerte el a lapnak a helyzet tarthatatlanságát Giampaolo Cavalli szerzetes. Aki egyben jelezte, az új szegények között egyre több a 30 év alatti fiú és lány. Ők annak ellenére sem képesek fedezni a mindennapi kiadásaikat, hogy jó iskolai végzettséggel, olykor még munkával is bírnak. A szerzetes szerint hatalmas gond, hogy számosan nem tudnak elszakadni a családjuktól. Ez nem csak gazdasági, hanem társadalmi bizonytalanságot is szül - fogalmazott Giampaolo Cavalli.