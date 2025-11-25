Putyin hivatalos látogatásra érkezett Kirgizisztánba

A magas rangú vendég tiszteletére a Manasz repülőtéren ünnepélyes fogadtatásra került sor: felvonták az állami zászlókat, és díszőrséget állítottak fel. Az orosz elnöki gép lépcsőjénél a kirgiz elnök, Szadir Zsaparov személyesen fogadta az orosz államfőt.

Ahogy korábban Juri Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója elmondta, az állami látogatás egy megemlékezési ceremóniával kezdődik. A két elnök koszorút helyez el az Örök Tűznél a Győzelem téren.

Ezután Putyin és Zsaparov informális vacsorára indulnak. A következő nap a hivatalos látogatás keretében előirányzott protokolláris eseményeknek lesz szentelve, orosz-kirgiz tárgyalásokra kerül sor.

Ezen kívül Putyin kétoldalú találkozót tervez Belarusz elnökével, Alekszandr Lukasenko-val. November 27-én Putyin részt vesz a KBSZSZ kollektív biztonsági tanácsának ülésén, és a hagyomány szerint beszélget újságírók egy csoportjával – írja az oroszhirek.hu.