Putyin egy mozdulattal söpörte le Európa béketervét

A genfi tárgyalások után Brüsszel már ünnepelt, de Putyin egyetlen mozdulattal visszahúzta Trumpot az eredeti, Ukrajnára nézve brutális béketervezetre. Zelenszkij most olyan csapdahelyzetben találta magát, amelyből Európa sem tudja kihúzni.

Az európai vezetők ünneplésbe kezdtek a genfi tárgyalások után, miután úgy tűnt, Donald Trump végre meghallja az aggodalmaikat egy Ukrajnára erőltetett, „rossz békedeal” kapcsán – írta a Politico, számolt be az origo.hu.

Putyin sarokba szorította a Nyugatot

„Még van munka, de megvan az alap a továbblépéshez” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki „jó előrehaladásról” beszélt az „erős európai jelenlétnek” köszönhetően.

A Politico szerint valóban előrelépésnek tűnt, hogy az EU és a brit kormány legfontosabb tanácsadóit ezúttal már meghívták a svájci egyeztetésekre, miután az amerikaiak eredeti, 28 pontos béketervéből teljesen kihagyták őket. A tervet annyira Washington-barátként értékelték, hogy attól tartottak, ez csak tovább ösztönzi Moszkvát az újabb katonai lépésekre.

A lelkesedés azonban nem tartott sokáig. Hétfőn a Kreml egyetlen mozdulattal lesöpörte Európa ellenjavaslatát.

Vlagyimir Putyin egyik legfontosabb külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott: az európai koncepció „egyáltalán nem megfelelő Oroszország számára”.

Volodimir Zelenszkij hétfő este arról beszélt, hogy az amerikai és ukrán delegáció már egy karcsúsított szövegben egyezett meg, amely részben figyelembe veszi Kijev álláspontját. Ugyanakkor több „érzékeny pontot” továbbra is Trump döntésére bíznak. Dan Driscoll amerikai hadseregminiszter kedden Abu-Dzabiban egyeztet orosz tisztviselőkkel az egész békekeretről.

A lap szerint Ukrajna számára most az a legnagyobb veszély, hogy Putyin visszarántja Trumpot az eredeti, 28 pontos javaslathoz. Ez az a terv, amely Brüsszelben tényleges pánikot váltott ki, mivel Kijevnek fel kellene adnia jelentős területeket Oroszország javára, lemondani a NATO-tagság reményéről, és a hadsereg létszámát majdnem egymillióról 600 ezerre vágni.

Ha Trump visszatér ehhez a verzióhoz, Zelenszkij előtt csupán két rossz választás marad: vagy elfogadja a Trump–Putyin-féle csomagot, vagy tovább kockáztat, és reménykedik abban, hogy Európa egy nap tényleg megsegíti – csakhogy majd négy év háború után az európaiak továbbra sem hajlandók katonákat küldeni, sem a kívánt fegyvereket biztosítani, sőt még a befagyasztott orosz pénzeket sem akarják megcsapolni.

Több amerikai republikánus szerint is az európaiak teljesen önámításban élnek. Greg Swenson, a brit Republikánusok elnöke szerint az európai politikusok csak beszélnek, konferenciáznak és díszes küldöttségeket küldenek Genfbe, de Putyinnal szemben csak egy dolog működik:

A harc – erre viszont senki nem hajlandó.

Az európai vezetők erre természetesen mást mondanak: szerintük rengeteg pénzt és fegyvert küldtek már Ukrajnának, és hatalmas gazdasági áldozatot vállaltak az orosz energia levágásával.

Csakhogy Trump eredeti békecsapdája azért okozott ekkora sokkot, mert Brüsszel pontosan tudja:

Európa nem tudja egyedül megmenteni Zelenszkijt.

Egy hónapja még magabiztosan azt ígérték, hogy a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont reparációs hitellé alakítják. Ám az egész terv összeomlott a belgák tiltakozása miatt.

Most lázasan tárgyalnak Brüsszelben, de áttörés nincs. Sőt, félő, hogy ha a végső béketerv bármilyen formában felveti az orosz vagyon felhasználását, a teljes konstrukció összeomlik. Ha ugyanis a szankciók egyszer lejárnak, a belga Euroclear lehet, hogy vissza kell utalja a pénzt Moszkvának – ez pedig óriási költséget jelentene az európai adófizetőknek.

A békefenntartó csapat ötlete is elhalt. Korábban Macron és a brit kormányfő, Keir Starmer még egy „önkéntes koalíciót” akart felállítani, ahol több ország közösen küldene békefenntartókat Ukrajnába. Ma már erről szó sem esik. Franciaországban egy tábornok háborús előkészületekről szóló figyelmeztetése óriási botrányt kavart, Macron pedig igyekezett elkenni a helyzetet.

Már Németország is azt mondja: ők megtették, amit lehetett, hiszen harckész brigádot telepítettek Litvániába.