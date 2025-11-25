2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Pokolgéppel fenyegetőző e-mailek tartják rettegésben a német lakosságot

Több tartományban tartottak házkutatásokat

MH/ MTI
 2025. november 25. kedd. 15:29
Németországban a rendőrség több tartományban tartott házkutatásokat iskolák, pályaudvarok, bevásárlóközpontok és egyéb közterületek elleni pokolgépes fenyegetések ügyében – jelentette be a szövetségi bűnügyi rendőrség kedden.

Fotó: NurPhoto via AFP/STR

Az Észak-Rajna-Vesztfália, Alsó-Szászország, Szász-Anhalt és Hessen tartományban tartott razziák a tájékoztatás szerint négy embert, köztük két fiatalkorút érintettek.

A virtuális térben, „malactalálka” néven szerveződött csoportot azzal gyanúsítják, hogy országszerte több száz, pokolgépes fenyegetést tartalmazó emailt küldtek szét, és bár a fenyegetések nem voltak valósak, az értesítéseket több esetben rendőrségi akció követte.

Az ügyészség szerint a fenyegetőzések célja a közrend megzavarása és „a lehető legnagyobb” félelemkeltés volt.

Feltehetően a csoport 2024-es tevékenységéhez köthető egy esseni bevásárlóközpont, illetve Neunkirchen pályaudvarának kiürítése, továbbá egy Bad Hersfeldben található iskola átmeneti bezárása is.

Hivatalos közlése szerint bár a fenyegetőzések maguk nem okoztak károkat, a kiürítésre vonatkozó előírások miatt ötszámjegyű anyagi károkról lehet szó, az iskolákat érintő levelek pedig több esetben pszichés megterhelést okoztak.

Kapcsolódó írásaink