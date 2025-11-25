Orosz üdülővárosokat értek masszív ukrán támadások + Videó

2025. december 7., vasárnap

 2025. november 25. kedd. 9:04
Frissítve: 2025. november 25. 9:23
Ukrán drónok kedd hajnalban több magas épületet is megrongáltak Oroszország déli részén található városokban – közölték a hatóságok. Veniamin Kondratyjev, Krasznodar kormányzója a fekete-tengeri régióban történt támadást „a leghosszabb és legmasszívabb” támadásnak nevezte a 2022-ben kezdődött konfliktus óta. Hozzátette, hogy hat ember megsérült, hét lakóház és hét kisebb ház pedig megrongálódott.

A drónok Taganrogot, az Azovi-tenger partján fekvő kikötővárost is megtámadták - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Stringer

A Telegramra feltöltött több videó is állítólag azt mutatja, hogy kamikaze drónok csapódnak be lakóépületekbe a Novoroszijszk kikötővárosban, ahol egy orosz haditengerészeti bázis található.

Támadásokat jelentettek a part menti üdülővárosokban, Tuapszében, Gelendzsikben és Szocsiban is, ahol a 2014-es téli olimpiát rendezték. A drónok Taganrogot, az Azovi-tenger partján fekvő kikötővárost is megtámadták, egy ember meghalt és három megsérült – közölte Szvetlana Kambulova polgármester. Hozzátette, hogy a drónok két lakóházat, egy szakiskolát és egy óvodát rongáltak meg. Jurij Szljusar, a rosztovi régió kormányzója később közölte, hogy a halálos áldozatok száma háromra emelkedett.

A támadásokra azután került sor, hogy az amerikai és ukrán tisztviselők hétfőn Genfben találkoztak, hogy megvitassák a Donald Trump amerikai elnök csapata által a múlt héten kidolgozott béketervet. Ukrajna EU-támogatói azóta saját javaslatot terjesztettek elő Washington javaslatára válaszul.

