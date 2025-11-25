Nem pihen a zsebtolvaj a puncsgőzben sem

Megnyitottak Bécs karácsonyi vásárai – Schönbrunnban már gőzölög a puncs, a Stephansplatzon csillognak a fények, és az egész város ünnepi kavalkáddá változik a következő hetekben - tudatta az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF). Mint az adásban elhangzott, a Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) folyamatosan figyeli a nemzetközi és hazai biztonsági helyzetet. Jelenleg - így a rádió - nincs konkrét veszély, amely a vásárokhoz köthető lenne, ám a terrorfenyegetettség szintje továbbra is magasnak számít. Éppen ezért a hatóságok, a vásár­szervezők és a település vezetése összehangolt biztonsági tervet dolgozott ki.

A vásárok területén civil és egyenruhás rendőrök járőröznek, a forgalmasabb helyeken pedig drónok is segítik a megfigyelést. A kavalkádok azonban nemcsak az illatok, fények és ajándékok miatt népszerűek - sajnos a zsebtolvajok számára is „főszezont“ jelentenek. A klasszikus trükkök idén is visszatérhetnek: véletlennek tűnő egymásnakütközés, az ital kilöttyintése, vagy egy kedvesnek tűnő prospektus, térkép, kártya mutogatása, mindez csak azért, hogy közben eltűnjön egy pénztárca vagy telefon - teszi hozzá az ORF.