2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Nem pihen a zsebtolvaj a puncsgőzben sem

Drónok és rendőrök a vásáron

MH
 2025. november 25. kedd. 21:43
Megosztás

Bár terrorfenyegetés állítólag nincsen, a bécsi rendőrök mégis kimagasló erővel lesznek jelen az idei karácsonyi forgatagban.

Nem pihen a zsebtolvaj a puncsgőzben sem
Adventi vásár - masszív autóakadályok mögött
Fotó: AFP/APA/HERBERT Neubauer

Megnyitottak Bécs karácsonyi vásárai – Schönbrunnban már gőzölög a puncs, a Stephansplatzon csillognak a fények, és az egész város ünnepi kavalkáddá változik a következő hetekben - tudatta az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF). Mint az adásban elhangzott, a Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) folyamatosan figyeli a nemzetközi és hazai biztonsági helyzetet. Jelenleg - így a rádió - nincs konkrét veszély, amely a vásárokhoz köthető lenne, ám a terrorfenyegetettség szintje továbbra is magasnak számít. Éppen ezért a hatóságok, a vásár­szervezők és a település vezetése összehangolt biztonsági tervet dolgozott ki.

A vásárok területén civil és egyenruhás rendőrök járőröznek, a forgalmasabb helyeken pedig drónok is segítik a megfigyelést. A kavalkádok azonban nemcsak az illatok, fények és ajándékok miatt népszerűek - sajnos a zsebtolvajok számára is „főszezont“ jelentenek. A klasszikus trükkök idén is visszatérhetnek: véletlennek tűnő egymásnakütközés, az ital kilöttyintése, vagy egy kedvesnek tűnő prospektus, térkép, kártya mutogatása, mindez csak azért, hogy közben eltűnjön egy pénztárca vagy telefon - teszi hozzá az ORF.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink