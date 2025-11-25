Nem kap tovább pénzt Ukrajna

Hivatalosan is megerősítette Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, hogy Washington Donald Trump elnök személyes döntése alapján megszüntette Kijev pénzügyi támogatását az amerikai költségvetésből - írja a Kárpáthír. Utalt arra is, a közvetlen finanszírozás leállítása mellett a Pentagon továbbra is „nagy mennyiségben ad el fegyvereket a NATO-országoknak”. Leavitt ugyanakkor figyelmeztetett a kapacitások határaira is, mindezt nem lehet örökké csinálni.

Leavitt közölte, a Fehér Házban optimizmus uralkodik az orosz–ukrán katonai konfliktus békés rendezésének elérésével kapcsolatban. Ez a retorika illeszkedik a korábbi nyilatkozatokhoz - írja a lap. Leavitt nemrég azzal vádolta meg Trump béketervének kritikusait, hogy hasznot húznak a háború elhúzódásából. Szimbolikus jelentőséggel bírt az is, amikor a Fehér Ház korábban egy Trump–Zelenszkij találkozóról készült fotót a sokatmondó „mi nem költünk pénzt” felirattal tett közzé.