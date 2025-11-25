Moszkva várja az amerikai féltől Donald Trump amerikai elnök ukrajnai rendezési tervének az Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi, a fehérorosz hivatali partnerével, Makszim Rizsenkovval közösen tartott moszkvai sajtótájékoztatóján.

„Azok, akik megpróbálják folyamatában értelmezni a benyújtott dokumentumokat, először is szándékosan szivárogtatták ki őket, hogy zűrzavart keltsenek a médiában, és azok, akik ezt a zűrzavart irányítják, természetesen nem titkolják különösebben, hogy alá akarják ásni Donald Trump erőfeszítéseit, a saját elképzeléseik szerint akarják átalakítani ezt a tervet” – mondta Lavrov.

„Vannak kommunikációs csatornáink az amerikai kollégáinkkal, ezeket használatba helyezzük, és várjuk tőlük azt a változatot, amelyet ők köztesnek tartanak a szövegnek az európaiakkal és az ukránokkal való egyeztetésének befejezése szempontjából, és akkor meglátjuk, mert ha Anchorage szelleme és betűje eltűnik azokból a kulcsfontosságú értelmezésekből, amelyeket rögzítettünk, akkor természetesen alapvetően más lesz a helyzet” – tette hozzá az orosz diplomácia vezetője.

Lavrov megismételte, hogy eddig Oroszországgal „senki sem közölt hivatalosan semmit”. Ugyanakkor hozzátette, hogy Moszkva nem sürgeti Washingtont a rendezés ügyében, és azt hangoztatta, hogy Trump tervének legfontosabb pontjai az augusztusban Anchorage-ben tartott orosz-amerikai-csúcstalálkozón elért megegyezésen alapulnak.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország nagyra értékeli Fehéroroszország és Törökország közvetítői kezdeményezéseit, és pozitívan értékeli Magyarország álláspontját, miszerint kész és hajlandó fogadni az orosz-amerikai csúcstalálkozót.

„És természetesen értékeljük az Egyesült Államok álláspontját is, amely a nyugati világban egyedüliként, ellentétben Londonnal, Brüsszellel, Párizzsal és Berlinnel, kezdeményezést tanúsít a rendezés útjának megtalálása érdekében. Ezt értékeljük, még egyszer megismétlem” – nyilatkozott.

Leszögezte, hogy Moszkva a megoldás keresésében a diplomáciát részesíti előnyben az európaiak „nyilvános szószaporításával” szemben. Hangsúlyozta: a kontinens országai nem éltek a lehetőséggel, hogy hozzájáruljanak az ukrajnai válság rendezéséhez.

„Valahányszor előrelépés történt, ezek a megállapodások meghiúsultak. Európai kollégáink most dörgedelmesen kijelentik, hogy nem lesz új Minszk, egyáltalán nem lehet Európa nélkül dönteni, mert ez bennünket is érint – pedig Európa 2014 óta minden téren kudarcot vallott” – fogalmazott a tárcavezető.

„Amikor most azt mondják, hogy ne merészeljetek nélkülünk semmit sem tenni, mi azt válaszoljuk: volt esélyetek, fiúk, de nem éltetek vele, egyszerűen elszalasztottátok” – nyilatkozott Lavrov.

A külügyminiszter szerint Európa ösztönzi az ukrajnai nácizmust és a rasszizmust, amikor azt állítja, hogy Kijev az európai értékekért harcol.

„Ez egyfajta beismerő vallomás. Ez azt jelenti, hogy Európa ösztönzi az Ukrajnában legalizált nácizmust... ösztönzi a rasszizmust, amely az orosz nyelv és általában minden orosz dolog törvényi tiltásában ölt testet” – fogalmazott az orosz diplomácia vezetője.