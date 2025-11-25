Minden marad ugyanúgy

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő honlapjának szerkesztői elutasították annak a petíciónak regisztrálását, amelyben az aláírók Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök menesztését indítványozták – közölte kedden a beadványt előterjesztő Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő.

„A Jermak menesztéséről előterjesztett beadvány háromnapnyi vizsgálata után a hivatal honlapján közölték, hogy a petíció (...) nem felel meg a megállapított követelményeknek, ezért nem teszik közzé” – írta Telegram-csatornáján a képviselő.

Zseleznyak november 21-én közölte, hogy benyújtotta a Jermak lemondásáról szóló petícióját regisztrációra.

Korábban több ukrán parlamenti képviselő, köztük a Nép Szolgája kormánypárt egyes tagjai is a kabinetfőnök lemondását követelték, miután információk láttak napvilágot lehetséges részvételéről az Ukrajnát megrázó korrupciós botrányban. Ugyanakkor Zelenszkij a kormánypárt frakciójával tartott találkozón elutasította Jermak menesztését.