2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Minden marad ugyanúgy

Zelenszkij elutasította a Jermak menesztéséért indított petíció regisztrálását

MH/MTI
 2025. november 25. kedd. 23:59
Megosztás

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő honlapjának szerkesztői elutasították annak a petíciónak regisztrálását, amelyben az aláírók Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök menesztését indítványozták – közölte kedden a beadványt előterjesztő Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő.

Minden marad ugyanúgy
Zelenszkij a kormánypárt frakciójával tartott találkozón elutasította Jermak menesztését
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service

„A Jermak menesztéséről előterjesztett beadvány háromnapnyi vizsgálata után a hivatal honlapján közölték, hogy a petíció (...) nem felel meg a megállapított követelményeknek, ezért nem teszik közzé” – írta Telegram-csatornáján a képviselő.

Zseleznyak november 21-én közölte, hogy benyújtotta a Jermak lemondásáról szóló petícióját regisztrációra.

Korábban több ukrán parlamenti képviselő, köztük a Nép Szolgája kormánypárt egyes tagjai is a kabinetfőnök lemondását követelték, miután információk láttak napvilágot lehetséges részvételéről az Ukrajnát megrázó korrupciós botrányban. Ugyanakkor Zelenszkij a kormánypárt frakciójával tartott találkozón elutasította Jermak menesztését.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink