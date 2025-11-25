Már a vendéglőket is kerülik a népek

Az étteremben való étkezés már nem a kikapcsolódás egyik formája vagy az otthoni főzés alternatívája, hanem egy előre megtervezett esemény - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, egy szeptemberétől novemberig terjedő időszak adatait feldolgozó vizsgálat szerint a romániaiak havonta egy-két alkalommal járnak étterembe, míg az előző években ez a szám havonta négy-öt körül járt. Az ügyfelek körülbelül 30 százaléka egyetlen fogást és csak egy vagy két italt rendel, és sokan választják a napi menüt vagy a különleges ajánlatokat.

Egyre gyakrabban keresettek az olyan ételek, mint a két-három személy számára megosztható tálak, míg a koktélok és a palackos borok rendelése ritkábban fordul elő - teszi hozzá a lap.