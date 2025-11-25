Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy az úgynevezett „hajlandóságok koalíciója” az ukrajnai konfliktus befejezése után „a második vonalban, messze a fronttól” vetheti be katonai kontingensét. Ezt a kijelentést az RTL rádiónak adott interjúban tette.

„Soha nem terveztük, hogy a frontvonalban harcoljunk, mivel ez nem a mi feladatunk” – hangsúlyozta a francia vezető.

Macron megjegyezte, hogy Kijev vagy Odessza potenciális helyszín lehet a csapatok bevetésére . Hangsúlyozta azonban, hogy az erő létrehozásának pontos részletei és szakaszai továbbra is bizalmasak. „Minden bonyolultabb; a tartalék erő még mindig létrehozás alatt áll” – tette hozzá a francia vezető.

A politikus pontosított, hogy „brit, francia és török ​​katonákról” beszélt, akiket Kijev biztonságának garantálása és az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) tagjainak kiképzése céljából állomásoztatnának az országban.

Macron korábban kijelentette, hogy Ukrajna elsődleges biztonsági garanciájának a saját hadseregének kell lennie. „Nem lehet tartós béke, ha az ukrán hadsereg korlátozottan képes megvédeni magát és elrettenteni az agressziót. Ezért az ukránok és számunkra az elsődleges biztonsági garancia egy erős hadsereg” – mondta a politikus, számol be a Lenta.