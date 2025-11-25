Ma Abu-Dzabiban tárgyal az orosz és az amerikai fél?

A CBS és az FT nem tudja, hogy Dan Driscollon kívül kik tartoznak az amerikai delegációhoz, és hogy ki alkotja az orosz delegációt

Szerintük Driscoll tegnap este találkozott az orosz delegációval, a következő tárgyalási forduló pedig ma van tervben. Az amerikai tisztviselő a CBS Newsnak adott kommentárjában pontosította, hogy a november 25-i találkozót „a békefolyamat megvitatására és a béketárgyalások gyors előrehaladására” szervezték.

Az FT forrása szerint az ukrán fél tudott a közelgő találkozóról. Emellett a lap forrásai szerint Abu-Dzabiban Driscoll várhatóan találkozik az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának (HUR) vezetőjével, Kirilo Budanovval is. A HUR nem válaszolt a lap kérdésére.

A CBS és az FT nem tudja, hogy Driscollon kívül kik tartoznak az amerikai delegációhoz, és hogy ki alkotja az orosz delegációt. A lap megjegyzi, hogy az sem világos, hogy a három fél együtt vagy külön-külön találkozik-e.

A múlt héten Driscoll a Pentagon delegációjának élén Kijevbe látogatott, ahol az ukrán félnek bemutatta az Egyesült Államok 28 pontból álló béketervét. Találkozott európai országok nagyköveteivel és nyugati tisztviselőkkel is, ahol kijelentette, hogy ideje „véget vetni ennek szarságnak” – írta az FT. Driscoll figyelmeztette beszélgetőtársait, hogy Washington nem fog különösebb rugalmasságot tanúsítani a béketárgyalások során.

Ezt követően az amerikai hadügyminiszter Genfben részt vett az ukrán és az európai uniós képviselőkkel folytatott béketárgyalásokon. Washington és Kijev bejelentette, hogy ezeken a találkozókon előrelépés történt. Az FT és a Washington Post arról számolt be, hogy a béketerv 19 pontra csökkent. A Bloomberg információi szerint az eredeti tervből kivett pontokat külön dokumentumokban fogják rögzíteni, és azokat a következő tárgyalások során fogják megvitatni.

A The Guardian Driscollt nevezi meg Donald Trump új különmegbízottjának Ukrajnában. Erről még nem történt hivatalos bejelentés. A Reuters arról számolt be, hogy az amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg januárban távozhat posztjáról.

A The Wall Street Journal szerint a diplomáciai misszióba a hadügyminisztérium képviselőinek bevonására vonatkozó döntés azzal magyarázható, hogy a Fehér Ház arra számít, hogy Oroszország a Pentagon közvetítésével nyitottabb lesz a tárgyalásokra. A lap információi szerint az ötlet, hogy a hadsereg államtitkárát vonják be, Trump és az amerikai alelnök, J. D. Vance személyes beszélgetésében merült fel, akivel Driscoll együtt tanult a Yale Egyetemen.

A WSJ arról is beszámolt, hogy a hadügyminiszter találkozni kíván Oroszország képviselőivel. A The New York Times írta, hogy Washington tárgyalási tervet készít Moszkvával a konfliktus rendezésére. A CNN szintén arról számolt be, hogy az USA hamarosan találkozóra készül Oroszországgal, de nem pontosította, hogy hol és mikor kerülhet rá sor. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a genfi tárgyalások után azt mondta, hogy Washington az ukrán féllel való egyeztetés után átadhatja az eredményeket Moszkvának.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az Egyesült Államok eredeti béketervét kommentálva azt mondta, hogy az alapul szolgálhat a konfliktus rendezéséhez. A javaslat többek között tartalmazta Ukrajna NATO-ba való belépésének elutasítását, az ukrán csapatok kivonását a Donbasszban még ellenőrzésük alatt álló területekről, valamint a Krím, Donyeck és Luganszk de facto orosz fennhatóságának elismerését, számol be az Orosz Hírek.