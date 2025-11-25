Leállt a vitatott segélyszervezet

Nem igazán szimpatizáltak sokan az Egyesült Államok és Izrael által támogatott, ellentmondásos megítélésű Gázai Humanitárius Alapítvánnyal (GHF) - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, a GHF célja az ENSZ-nek, mint a Gázai lakosság fő segélyforrásának a megkerülése volt - ugyanakkor mind az ENSZ, mind segélyszervezetek megtagadták az együttműködést a GHF-fel, mondván, hogy az etikátlan és nem biztonságos módon dolgozik. Az ENSZ szerint több száz palesztin halt meg, miközben élelmet keresett a GHF telephelyein. Mindez azért fordulhatott elő, mert az izraeli hadsereg tűz alá vette az embereket. Tel-Aviv ezzel szemben azt állítja, katonái csak figyelmeztető lövéseket adtak le a helyszíneken.

A GHF hétfőn közölte, hogy a „vészhelyzeti missziója sikeres befejezése” után leállítja a Gázai műveleteket. A szervezet munkatársai állítólag összesen hárommillió csomagot osztottak ki, ami több mint 187 millió adag ételnek megfelelő mennyiséget jelent. Tommy Piggott, az amerikai külügyminisztérium szóvivője az X-en ezt írta, bevált a GHF modellje, ugyanis így a Hamász többé nem fosztogathatta a nemzetközi segélyszállítmányokat. Piggott szerint mindez arra is jó volt, hogy a terrorszervezetet a tárgyalóasztalhoz ültették és tűzszünetet értek el.

A BBC jelentése szerint a Hamász - amely folyamatosan tagadja, hogy megsarcolta volna a segélyeket - üdvözölte a GHF bezárását. Az alakulat egyik szóvivője pedig odáig ment, hogy szerinte a GHF-et felelősségre kell vonni a palesztinoknak okozott károkért.