Kijev szeretné, ha még novemberben Zelenszkij az USA-ba látogathatna

Ukrajna arra törekszik, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai látogatása, amelynek célja a washingtoni béketerv megvitatása, a lehető legközelebbi novemberi időpontban megtörténjen – közölte Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára kedden a Facebookon.

Zelenszkij hétfő esti videoüzenetében azt mondta, hogy a genfi tárgyalások után már nem 28, hanem kevesebb pont maradt az amerikai tervezetben

„Nagyra értékeljük az ukrán és amerikai delegáció produktív és konstruktív, genfi találkozóit, valamint Trump elnök változatlan erőfeszítéseit a háború befejezésére” – jegyezte meg Umerov. Szavai szerint Ukrajna és az Egyesült Államok küldöttsége megállapodásra jutott a Genfben megvitatott egyezség kulcsfeltételeiről, és Ukrajnában számítanak az európai partnerek támogatására a további lépésekben.- tette hozzá. „Arra számítunk, hogy az ukrán elnök amerikai látogatását novemberben a lehető leghamarabb megszervezik, hogy lezárhassuk a végső szakaszokat és megállapodásra juthassunk Trump elnökkel” – írta Umerov.

Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy vasárnap Genfben találkozott az ukrán és az amerikai delegáció az Egyesült Államoknak a háború befejezésére vonatkozó, 28 pontból álló javaslatának megvitatására. A megbeszélés eredményeként sikerült jelentős módosításokat eszközölni a javaslattervezetben, de a dokumentum végleges változata még nem készült el. Jelenleg a frissített dokumentum egy munkaverziója létezik.

Korábban Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja november 27-ig, hálaadás napjáig szabta meg Ukrajna számára a 28 pontos javaslat jóváhagyásának határidejét. Ugyanakkor Olekszandr Bevza, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója szerint már nincs szó erről a határidőről, mert mindenki megérti, hogy „fontosabb eljutni egy konszenzusos dokumentumig, mint egy adott napon a lehető leggyorsabban elkészíteni azt”.

Volodimir Nazarenko, az ukrán nemzeti gárda kapitánya, a 4. dandár tüzérségi felderítésének vezetője az ukrán Espreso tévé műsorában kijelentette, hogy az ukrán hadsereg nincs szétverve, és nem szabad kapitulálnia. „Épp ellenkezőleg, az ellenség sokkal nagyobb veszteségeket szenved, és nem lesz a végtelenségig elegendő erőforrása” – hangsúlyozta a katonatiszt.