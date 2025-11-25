Húszszoros áron sózták rá a kínai drónokat az ukrán hadseregre

A Reactive Drone nevű vállalat mintegy 692 millió cseh korona értékben adott el drónokat Ukrajnának, miközben az eszközök beszerzési ára mindössze 36 millió korona volt. A nyomozók szerint a cég nemcsak az ukrán felet károsította meg, de Csehországban is masszív adócsalást követett el.

A 2022 júniusában alapított cég gátlástalanul használta ki a háborús keresletet. A jelentések szerint 2023-ban még „csak” tízszeres, a következő évben viszont már húszszoros áron értékesítették a Kínából beszerzett eszközöket Kijevnek.

„Konkrétan két év alatt a cég mintegy 36 millió koronáért vásárolt drónokat, és 692 millió koronáért adta el azokat az ukrán hadseregnek” – nyilatkozta egy, a nyomozásra rálátó forrás. A befolyt összeg döntő többsége nem maradt Európában: a vállalat 638 millió koronát (több mint 10 milliárd forintot) utalt át kínai számlákra - írja a Hromadske .

A cseh hatóságok szerint a túlárazás mellett a cég legalább 130 millió korona társasági adót is elcsalt. A Nemzeti Szervezett Bűnözés Elleni Központ (NCOZ) munkatársai házkutatást tartottak a vállalat helyiségeiben, ahol könyvelési dokumentumokat és adathordozókat foglaltak le.

A hatóságoknak sikerült zárolniuk a cég számláin lévő mintegy 384 millió koronát. A vállalat vezérigazgatóját letartóztatták, a bűnrészességgel vádolt könyvelő pedig beismerő vallomást tett, ő szabadlábon védekezhet.