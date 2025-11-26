Gyorsított bontás vár a kiégett zágrábi Vjesnik-toronyházra

Az 1970-es években épült modernista toronyházban egykor a legnagyobb horvát újságok szerkesztőségei működtek. Körülbelül 93 tűzoltót és 30 tűzoltóautót vetettek be, miután 2025. november 17-én késő este tűz ütött ki

A politikua a hétfői és keddi egyeztetéseket követően számolt be a fejleményekről, miután a zágrábi városvezetés, a Horvát Földrengésmérnöki Központ és a Zágrábi Egyetem bányászati, geológiai és kőolajipari karának szakértői is megvizsgálták az épület állapotát.

A vizsgálatok egyöntetűen arra jutottak, hogy a toronyház szerkezete súlyosan károsodott, így az összeomlás veszélye miatt elkerülhetetlen a bontás – mondta Bacic.

Hozzátette: a szakértők szerint a mechanikus bontás nem biztonságos, mivel a felső szinteken végzett nehéz munkálatok a teljes épület összeomlását idézhetik elő. Emiatt „nagyon valószínű”, hogy a toronyházat irányított robbantással bontják el.

A miniszter közölte, hogy a bontásról szóló döntés a következő napokban születik meg, ehhez azonban előbb el kell készíteni a bontási projektet. A dokumentáció két-három héten belül készülhet el, ezt követően szerződnek a kivitelezővel, hogy megkezdődhessenek a munkálatok.

Bacic hangsúlyozta: a robbantás előkészítése során kiemelt szerepet kap a lakosság biztonsága. A projekt határozza meg a robbantás pontos módját és a szükséges biztonsági zónát, ahonnan az embereket és a járműveket ideiglenesen el kell távolítani. A robbantást követően indulhatnak meg a bontási és újrahasznosítási munkák – mondta a tárcavezető.

A horvát rendőrség megerősítette, hogy őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik a gyanú szerint szándékosan okozták a november 17-én keletkezett tüzet. A lángokat másnapra sikerült eloltani, személyi sérülés nem történt.

A Slavonska sugárúton álló, egykor a horvát média egyik központjának számító Vjesnik-torony a hetvenes években modern kialakításával és jellegzetes barna színű üvegfalával vált ismertté. Az elmúlt években azonban az épület fokozatosan elhagyatottá vált, miután a nyomtatott sajtó visszaszorulása és a sikertelen privatizációs folyamatok miatt funkcióját nagyrészt elveszítette.