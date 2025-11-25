ENSZ: tízpercenként meggyilkolnak egy nőt világszerte

Tavaly az ENSZ becslése szerint világszerte minden tíz percben megölt egy nőt vagy lányt a partnere vagy egy családtagja - emelte ki hétfőn közzétett jelentésében a világszervezet Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC).

A nők vagy lányok ellen a nemük miatt elkövetett gyilkosságokkal kapcsolatos éves jelentés szerint 2024-ben mintegy 83 ezer nőt vagy lányt gyilkoltak meg világszerte. Az esetek 60 százalékában az elkövető az áldozat partnere vagy egyik családtagja volt - hangsúlyozták a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából kiadott dokumentumban.

A közeli hozzátartozók által elkövetett gyilkosságoknak ezzel szemben 11 százalékban voltak férfiak az áldozatai.

A világ minden térségét érinti a nőgyilkosságok aggasztó száma, de a legtöbb esetet az afrikai országokból jelentették, ahol tavaly 22 600 nőt vagy lányt gyilkoltak meg. Az ázsiai régióban 17 400 volt a nők ellen szándékosan elkövetett emberölések száma, az amerikai kontinensen 7 700, Európában 2 100, Óceániában pedig 300.

A 100 ezer főre jutó áldozatok száma Afrikában 3 volt, ami a kontinensek közül a legmagasabb, a legalacsonyabb pedig Európában, ahol 0,5 volt a 100 ezer főre vetített arány.

A tavalyi ENSZ-jelentés szerint 2023-ban világszerte 85 ezer nőt vagy lányt gyilkoltak meg, közülük mintegy 51 ezret rokona vagy partnere ölt meg.