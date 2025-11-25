2025. december 7., vasárnap

Éles üzenetet küldött J. D. Vance

Az alelnök nemcsak a külpolitikára, hanem a kentuckyi belpolitikai helyzetre is kitért

MH
 2025. november 25. kedd. 10:59
J. D. Vance alelnök élesen visszautasította a Trump-kormány külpolitikai csapatát érő bírálatokat, és védelmébe vette azokat a törekvéseket, amelyek szerinte arra irányultak, hogy rendet tegyenek Ukrajnában Mitch McConnell korábbi republikánus szenátusi vezető hibás döntései után.

Éles üzenetet küldött J. D. Vance
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke
Fotó: AFP/Pool/Andrew Harnik

Vance „nevetségesnek” nevezte azokat a támadásokat, amelyek Trump tanácsadóit illetik, majd úgy fogalmazott:

„Az elnök csapata fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy helyrehozza a McConnell által okozott zűrzavart Ukrajnában.”

Mitch mindig készségesen írt biankó csekkeket Biden külpolitikájának, és ennek az lett az eredménye, hogy nekünk kellett stabilizálnunk a helyzetet”.

Az alelnök nemcsak a külpolitikára, hanem a kentuckyi belpolitikai helyzetre is kitért. Élesen célzott a McConnell helyére pályázó jelöltekre, amikor kijelentette: „Kíváncsi vagyok, vajon a McConnell helyét megcélozó három jelölt osztja-e még mindig ugyanazokat a nézeteket”, írja a Mandiner.

