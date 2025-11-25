Éles üzenetet küldött J. D. Vance

J. D. Vance alelnök élesen visszautasította a Trump-kormány külpolitikai csapatát érő bírálatokat, és védelmébe vette azokat a törekvéseket, amelyek szerinte arra irányultak, hogy rendet tegyenek Ukrajnában Mitch McConnell korábbi republikánus szenátusi vezető hibás döntései után.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke

Vance „nevetségesnek” nevezte azokat a támadásokat, amelyek Trump tanácsadóit illetik, majd úgy fogalmazott:

„Az elnök csapata fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy helyrehozza a McConnell által okozott zűrzavart Ukrajnában.”

Mitch mindig készségesen írt biankó csekkeket Biden külpolitikájának, és ennek az lett az eredménye, hogy nekünk kellett stabilizálnunk a helyzetet”.

Az alelnök nemcsak a külpolitikára, hanem a kentuckyi belpolitikai helyzetre is kitért. Élesen célzott a McConnell helyére pályázó jelöltekre, amikor kijelentette: „Kíváncsi vagyok, vajon a McConnell helyét megcélozó három jelölt osztja-e még mindig ugyanazokat a nézeteket”, írja a Mandiner.