Külföld
Éles üzenetet küldött J. D. Vance
Az alelnök nemcsak a külpolitikára, hanem a kentuckyi belpolitikai helyzetre is kitért
Vance „nevetségesnek” nevezte azokat a támadásokat, amelyek Trump tanácsadóit illetik, majd úgy fogalmazott:
„Az elnök csapata fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy helyrehozza a McConnell által okozott zűrzavart Ukrajnában.”
Mitch mindig készségesen írt biankó csekkeket Biden külpolitikájának, és ennek az lett az eredménye, hogy nekünk kellett stabilizálnunk a helyzetet”.
Az alelnök nemcsak a külpolitikára, hanem a kentuckyi belpolitikai helyzetre is kitért. Élesen célzott a McConnell helyére pályázó jelöltekre, amikor kijelentette: „Kíváncsi vagyok, vajon a McConnell helyét megcélozó három jelölt osztja-e még mindig ugyanazokat a nézeteket”, írja a Mandiner.