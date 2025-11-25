2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Csoda történt: még több alkoholbolt nyílik Szaúd-Arábiában

A szeszes italokra vonatkozó tilalom immár 74 éve van érvényben

MH
 2025. november 25. kedd. 17:05
Megosztás

Sok a külföldi Szaúd-Arábiában, akik olykor legurítanának egy-egy pohár bort, vagy krigli sört a torkukon.

Csoda történt: még több alkoholbolt nyílik Szaúd-Arábiában
Alkoholbolt egy muszlim országban (Irakban készült képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Joseph Barrak

Szaúd‑Arábia két új alkoholbolt megnyitását tervezi - írja friss cikkében a Reuters. Az egyik Dhahránban, az Aramco-komplexumban szolgálná ki a nem muszlim külföldi dolgozókat, a másik Dzsiddában a diplomaták számára üzemelne - ha minden jól megy, 2026 tavaszától. A lap megjegyzi, a szeszes italokra vonatkozó tilalom immár 74 éve van érvényben, s e falon az első repedés tavaly történt.

Ha a hír igaz, akkor az újabb mérföldkő lenne a Mohammed bin Szalmán trónörökös által irányított nyitási folyamatban. A királyság egyébként 2024-ben nyitotta meg első, nem muszlim diplomatákat kiszolgáló alkoholboltját a fővárosban, Rijádban. Az utóbbi üzlet egy teljesen jellegtelen épületben működik a diplomatanegyedben. A vásárlói kör nemrég kibővült a nem muszlim, de szaúdi prémium tartózkodási engedéllyel rendelkezők körével is. A lehetőség megnyitása előtt az alkoholhoz jellemzően diplomáciai postán, a feketepiacon vagy házi főzéssel lehetett hozzájutni.

A cikkben hozzáteszik, más Öböl-menti országokban - leszámítva Kuvaitot - bizonyos korlátozások mellett elérhetőek a szeszes italok.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink