Csoda történt: még több alkoholbolt nyílik Szaúd-Arábiában

Szaúd‑Arábia két új alkoholbolt megnyitását tervezi - írja friss cikkében a Reuters. Az egyik Dhahránban, az Aramco-komplexumban szolgálná ki a nem muszlim külföldi dolgozókat, a másik Dzsiddában a diplomaták számára üzemelne - ha minden jól megy, 2026 tavaszától. A lap megjegyzi, a szeszes italokra vonatkozó tilalom immár 74 éve van érvényben, s e falon az első repedés tavaly történt.

Ha a hír igaz, akkor az újabb mérföldkő lenne a Mohammed bin Szalmán trónörökös által irányított nyitási folyamatban. A királyság egyébként 2024-ben nyitotta meg első, nem muszlim diplomatákat kiszolgáló alkoholboltját a fővárosban, Rijádban. Az utóbbi üzlet egy teljesen jellegtelen épületben működik a diplomatanegyedben. A vásárlói kör nemrég kibővült a nem muszlim, de szaúdi prémium tartózkodási engedéllyel rendelkezők körével is. A lehetőség megnyitása előtt az alkoholhoz jellemzően diplomáciai postán, a feketepiacon vagy házi főzéssel lehetett hozzájutni.

A cikkben hozzáteszik, más Öböl-menti országokban - leszámítva Kuvaitot - bizonyos korlátozások mellett elérhetőek a szeszes italok.