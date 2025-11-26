Ceaușescu, a „jó" haver

Több száz bejegyzés alakítja a kommunista propagandát virális tartalommá a TikTokon a fiatalok számára - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a Kommunista Bűnök Vizsgálatának és a Román Száműzetés Emlékezetének Intézete (IICCMER) arra figyelmeztet, hogy az egyik, botok és trollok által koordinált jelenség több mint 130 millió megtekintést generált, és valódi fenyegetést jelent az információbiztonságra.

Az elemzés szerint a legelterjedtebb totalitárius és szélsőséges narratívák a következők: Nicolae Ceaușescu hazafiként és hiteles vezetőként való ábrázolása, a kommunista rezsim eredményeinek bemutatása, a külföldi adósság visszafizetéséről szóló beszámolók és azok összefüggése Románia jelenlegi helyzetével, a függetlenség és a nemzeti szuverenitás eszméjének népszerűsítése valamint Ceaușescu fantazmagorikus terveinek értékelése mint ok, amiért kivégezték.

Az IICMER által azonosított manipulációs stratégiák a látszólagos semlegesség és a menő imázs kialakítása. Az első stratégia azon alapul, hogy a tartalmat „semleges” módon mutatják be, elkerülve a vélemény kifejezett megfogalmazását. E módszernek az a célja, hogy azt a benyomást keltsék, a néző vagy a hallgató saját véleményt alakít ki, anélkül, hogy közvetlenül befolyásolná őt a tartalmat terjesztő személy. Ez a megközelítés csökkenti az üzenettel szembeni ellenállást - írja a lap.