Betiltja Ausztrália a közösségi médiát a 16 év alatti gyerekeknek

December 10-től a közösségi média vállalatoknak „észszerű lépéseket” kell tenniük azért, hogy Ausztráliában a 16 év alattiak ne hozhassanak létre fiókokat, továbbá a meglévőket pedig deaktiválják és/vagy eltávolítsák.

A kormány szerint a tilalom - egy világszerte elsőként elfogadott, sok szülő körében népszerű intézkedés - célja, hogy csökkentse a gyermekekre a közösségi médiában nehezedő nyomást és kockázatokat - írja friss cikkében e BBC. Utóbbiak az olyan - szándékosan létrehozott vállalati - programokból fakadnak, amelyek arra ösztönzik őket, hogy több időt töltsenek a képernyők előtt, miközben olyan tartalmakkal is szembesülnek, amelyek károsak lehetnek az egészségükre és a jólétükre.

Egy, a kormány által 2025 elején megrendelt tanulmány szerint a 10-15 éves korosztály 96 százaléka használt közösségi médiát, és tízből hét ifjú ki volt téve káros tartalmaknak - és ebből eredően viselkedési zavarai támadtak. A zavart keltő filmek és kommentek a nőgyűlölő anyagoktól kezdve az étkezési zavarokat okozó hozzászólásokon át az öngyilkosságot népszerűsítő videókig terjedtek.

Az ausztrál kormány eddig tíz platformot nevezett meg, amelyekre a tilalom vonatkozik: a Facebookot, az Instagramot, a Snapchatet, a Threads-et, a TikTok-ot, az X-et, a YouTube-ot, a Redditet, valamint a Kicket és a Twitchet.

A gyermekeket és a szülőket nem büntetik meg a tilalom megsértéséért, viszont a közösségi média cégek feladata lesz az előírások betartatása. A súlyos vagy ismételt jogsértések esetén az érintett platformok gazdái akár 49,5 millió dolláros (16,3 milliárd forintos) bírsággal is sújthatók lesznek. A kabinet szerint ezeknek a vállalatoknak „észszerű lépéseket” kell tenniük annak érdekében, hogy a gyerekeket távol tartsák platformjaiktól, és életkor-ellenőrzési technológiákat kell alkalmazniuk a cél érdekében.