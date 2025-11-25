Az ukránok elfogadták Trump béketervét

Az ukrán fél elfogadta a Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja által kidolgozott béketervet az Oroszországgal fennálló konfliktus rendezésére.

„Az ukránok beleegyeztek a békemegállapodásba” – mondta egy amerikai tisztviselő a CBS Newsnak névtelenség mellett.

A lap forrása ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a béketerv egyes pontjai további kidolgozást igényelnek. „Néhány kisebb részletet még tisztázni kell” – tette hozzá.

„Nagyon optimisták vagyunk. A miniszter, Dan Driscoll, szintén optimista. Reméljük, hamarosan választ kapunk az oroszoktól. Minden gyorsan halad” – mondta az amerikai csatorna forrása. Elmondása szerint Driscoll november 25-én több órán át tárgyalt az orosz fél képviselőivel, „különböző találkozók között járkálva”.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Trump-adminisztráció tervét kommentálva kijelentette: a helyzet megváltozik, ha a tervből kihúzzák az alaszkai csúcstalálkozón elért megállapodásokat.

A miniszter szerint a Trump-terv kulcsfontosságú elemei azokon a megértéseken alapulnak, amelyek az anchorage-i orosz–amerikai találkozón születtek. Hangsúlyozta, hogy ezek az elvek tükröződnek a tervben, amit Moszkva üdvözöl.

„De, ha az anchorage-i szellem és betű – azok a kulcsfontosságú megértések, amelyeket rögzítettünk – kikerül a tervből, akkor természetesen egészen más helyzet áll elő” – tette hozzá.

Ukrajna szövetségesei az amerikai béketervvel kívánnak dolgozni

Időközben hírek jelentek meg arról, hogy Ukrajna szövetségesei a már létező amerikai béketervvel kívánnak dolgozni, nem pedig új dokumentumot készíteni. Erről a brit miniszterelnök, Keir Starmer számolt be.

„Ami a Genfben jelenleg készülő békeszerződés szövegét illeti (…) szilárd konszenzus született arról, hogy a meglévő szöveggel kell dolgozni. Bár vannak benne elfogadhatatlan részek és vannak fontos részek is, végül az a döntés született, hogy nem készül alternatív terv” – mondta a brit kormányfő.

Arról is érkeztek hírek, hogy az amerikai elnök adminisztrációja Moszkvához fordul, kérve a tárgyalási folyamat felgyorsítását. A Financial Times szerint Szergej Kiszlica, az ukrán külügyminiszter első helyettese azt mondta, hogy „a Trump-adminisztrációnak Moszkvához kellett fordulnia a tárgyalások felgyorsítása érdekében”.

A Kreml információs káosznak nevezte a Trump-béketerv körüli helyzetet

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője korábban „információs vakhanáliának” nevezte a Trump amerikai elnök béketervével kapcsolatos helyzetet.

„Másként nem is lehet nevezni. Valóban rengeteg ellentmondásos adat és nyilatkozat jelenik meg” – mondta a Kreml képviselője.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt ezzel szemben kijelentette, hogy az Egyesült Államok reméli: Oroszország jóváhagyja az ukrajnai rendezési tervet.

Trump így értékelte az ukrajnai tárgyalásokat: „valami jó dolog történik”

Korábban Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy az ukrajnai konfliktus békés rendezésével kapcsolatban „valami jó dolog történik”.

„Lehetséges, hogy jelentős előrelépés történt az orosz–ukrán béketárgyalásokon? Ne higgyék el, amíg nem látják, de talán valami jó történik” – írta a Truth Social közösségi oldalon, számolt be róla a Lenta.

A The Washington Post forrásai szerint az Egyesült Államok világossá tette Ukrajna számára, hogy mielőbb békeszerződést szeretne Oroszországgal. A lap egyik forrása szerint a Trump-adminisztráció nem tekintette a saját tervét „kőbe vésettnek”. Elmondása szerint az ukránoknak jelezték, hogy „van mozgástér a tárgyalásokban”.

„Ennek ellenére Washington világosan közölte, hogy a mielőbbi megállapodást szeretné, és az amerikai segítség felfüggesztésének fenyegetése rendkívül komoly” – tette hozzá a forrás.