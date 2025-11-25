Külföld
Az orosz tanker vegyi anyagokat akart szállítani Venezuelába
Blokád a Karib-térségben
Az orosz olajszállító "Seahorse" többször is megpróbált vegyi anyagokat szállítani Venezuelába, de az amerikai hadihajók megállították. A National Security Journal szerint a hajó az úgynevezett árnyékflotta része, amely a nemzetközi szankciók ellenére is szállít orosz és venezuelai olajat.
Az amerikai rombolók elzárják az utat
November közepén először elfogta az amerikai romboló, az "USS Stockdale" – számol be a Bloomberg. Ezután a tanker irányt változtatott Kuba felé. De a hajót két másik kísérlet során is megállították amerikai hadihajók a venezuelai vizek elérésére. Azóta a tanker szinte mozdulatlanul sodródik a Karib-térség nemzetközi vizein.
Ennyire fontos a nyers benzin Venezuela számára
A "tengeri lovat" a naftat – egy vegyület, más néven nyers benzint – szállított volna, amely nélkülözhetetlen Venezuela különösen nehéz nyersolajának feldolgozásához. Ezt először hígítani kell, mielőtt szállítható és tovább feldolgozható lenne. A nafta fontos nyersanyag a petrolkémiai iparban, és többek között benzin, sugárhajtóművek és oldószerek előállításában használják.
A National Security Journal szerint a Seahorse azon négy orosz hajó egyike, amely rendszeresen szállítja ezt a vegyszert Venezuelába és Kubába.
Katonai feszültségek a Karib-térségben
Az orosz tanker blokádja az amerikai haditengerészet nagyszabású Karib-tengeri küldetésének része. Szeptember óta az XXL repülőgép-hordozó "USS Gerald R. Ford" vezette flotta járőrözi a régióban. A drogkereskedelem elleni küzdelem mellett a misszió látszólag Oroszország növekvő befolyásának visszaszorítását is célozza Dél-Amerikában. Moszkva nemrégiben növelte katonai támogatását Venezuelának.
Oroszország befolyást keres Dél-Amerikában
Oroszország katonai segélyét Venezuelának arra használja, hogy bővítse jelenlétét Dél-Amerikában. Caracas orosz fegyverszállításokból és pénzügyi támogatásból profitál, míg Moszkva cserébe hozzáfér egy stratégiailag fontos régióhoz. Vlagyimir Putyin elnök tehát közvetlenül kihívást jelent az Egyesült Államoknak a befolyási övezetében.