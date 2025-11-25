Az orosz tanker vegyi anyagokat akart szállítani Venezuelába

Egy orosz tanker többször is kudarcot vall abban, hogy fontos vegyi anyagokat szállítson Venezuelába. Az amerikai hadihajók elzárják az utat.

Az orosz olajszállító "Seahorse" többször is megpróbált vegyi anyagokat szállítani Venezuelába, de az amerikai hadihajók megállították. A National Security Journal szerint a hajó az úgynevezett árnyékflotta része, amely a nemzetközi szankciók ellenére is szállít orosz és venezuelai olajat.

Az amerikai rombolók elzárják az utat

November közepén először elfogta az amerikai romboló, az "USS Stockdale" – számol be a Bloomberg. Ezután a tanker irányt változtatott Kuba felé. De a hajót két másik kísérlet során is megállították amerikai hadihajók a venezuelai vizek elérésére. Azóta a tanker szinte mozdulatlanul sodródik a Karib-térség nemzetközi vizein.

Ennyire fontos a nyers benzin Venezuela számára

A "tengeri lovat" a naftat – egy vegyület, más néven nyers benzint – szállított volna, amely nélkülözhetetlen Venezuela különösen nehéz nyersolajának feldolgozásához. Ezt először hígítani kell, mielőtt szállítható és tovább feldolgozható lenne. A nafta fontos nyersanyag a petrolkémiai iparban, és többek között benzin, sugárhajtóművek és oldószerek előállításában használják.

A National Security Journal szerint a Seahorse azon négy orosz hajó egyike, amely rendszeresen szállítja ezt a vegyszert Venezuelába és Kubába.

Katonai feszültségek a Karib-térségben

Az orosz tanker blokádja az amerikai haditengerészet nagyszabású Karib-tengeri küldetésének része. Szeptember óta az XXL repülőgép-hordozó "USS Gerald R. Ford" vezette flotta járőrözi a régióban. A drogkereskedelem elleni küzdelem mellett a misszió látszólag Oroszország növekvő befolyásának visszaszorítását is célozza Dél-Amerikában. Moszkva nemrégiben növelte katonai támogatását Venezuelának.

Oroszország befolyást keres Dél-Amerikában

Oroszország katonai segélyét Venezuelának arra használja, hogy bővítse jelenlétét Dél-Amerikában. Caracas orosz fegyverszállításokból és pénzügyi támogatásból profitál, míg Moszkva cserébe hozzáfér egy stratégiailag fontos régióhoz. Vlagyimir Putyin elnök tehát közvetlenül kihívást jelent az Egyesült Államoknak a befolyási övezetében.