Az amerikai különmegbízott újra Putyinnal tárgyalhat

Trump elnök Moszkvába küldte Steve Witkoffot

 2025. november 26. szerda. 6:26
„Megbíztam különleges megbízottamat, Steve Witkoffot, hogy találkozzon Putyin elnökkel Moszkvában, míg Dan Driscoll hadügyminiszter az ukránokkal fog tárgyalni” – közölte az X-en Donald Trump amerikai elnök.

Az amerikai különmegbízott újra Putyinnal tárgyalhat
Vlagyimir Putyin orosz elnök üdvözli Steve Witkoff amerikai különmegbízottat a 2025. augusztus 6-i moszkvai tárgyalásaik előtt - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Pool/Gavriil Grigorov

Az eredeti, 28 pontból álló tervet átdolgozták, és csak néhány olyan pont maradt, amelyekben még vannak nézeteltérések – közölte az amerikai vezető.

Véleménye szerint még nem jött el az ideje a személyes találkozónak az orosz és az ukrán elnökkel. „Alig várom, hogy a közeljövőben találkozhassak Zelenszkij és Putyin elnökkel, de csak akkor, ha a háború befejezéséről szóló megállapodás végleges lesz, vagy annak végső szakaszában lesz” – mondta, és reményét fejezte ki, hogy „a béke a lehető leghamarabb megvalósul”.

Az előzményekhez tartozik, hogy a békefolyamat részeként Dan Driscoll, az amerikai hadseregért felelős miniszter (Army Secretary) kedden az Egyesült Arab Emírségek fővárosában tárgyalt több órán keresztül orosz tisztségviselőkkel – közölte amerikai adminisztráció.

A Donald Trump által Moszkvába delegált Steve Witkoff elnöki különmegbízott az elmúlt hónapokban számos alkalommal egyeztetett a háború lezárásáról az orosz féllel, de komoly részt vállalt a közel-keleti békeegyezmény kidolgozásában is.

Dan Driscoll, aki Kijevbe utazik, novemberben kapcsolódott be az ukrajnai rendezés érdekében zajló diplomáciai munkába.

Érdekesség, hogy az orosz elnök jelenleg kirgizisztáni hivatalos látogatáson vesz részt.

