Külföld
A Louvre-ban történt műkincslopás ügyében újabb letartóztatások történtek
Négy újabb embert állítottak elő
Francia rendőrök a bútorlift mellett, amelyet a rablók használtak a Louvre-ba való bejutáshoz. A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni
Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff
Laure Beccuau tájékoztatása szerint mindannyian a párizsi agglomerációban élnek. A kihallgatásuk előtt az ügyész ugyanakkor azt nem kívánta részletezni, hogy mivel gyanúsítják őket.
A rablással kapcsolatban eddig hét embert állítottak elő, közülük négy ellen indult eljárás, akik közül hármat vádolnak azzal, hogy tagjai voltak a 88 millió euróra becsült francia koronaékszereket eltulajdonító kommandónak, ők előzetes letartóztatásban vannak.
A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.