2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

A Louvre-ban történt műkincslopás ügyében újabb letartóztatások történtek

Négy újabb embert állítottak elő

MH/MTI
 2025. november 25. kedd. 19:41
Négy újabb embert, egy 38 és egy 39 éves férfit, valamint egy 31 és egy 40 éves nőt állítottak elő a Louvre-ban októberben történt műkincsrablás miatt indított nyomozás keretében – közölte kedden a párizsi ügyész.

A Louvre-ban történt műkincslopás ügyében újabb letartóztatások történtek
Francia rendőrök a bútorlift mellett, amelyet a rablók használtak a Louvre-ba való bejutáshoz. A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni
Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff

Laure Beccuau tájékoztatása szerint mindannyian a párizsi agglomerációban élnek. A kihallgatásuk előtt az ügyész ugyanakkor azt nem kívánta részletezni, hogy mivel gyanúsítják őket.

A rablással kapcsolatban eddig hét embert állítottak elő, közülük négy ellen indult eljárás, akik közül hármat vádolnak azzal, hogy tagjai voltak a 88 millió euróra becsült francia koronaékszereket eltulajdonító kommandónak, ők előzetes letartóztatásban vannak.

A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.

