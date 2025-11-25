A Kreml egy szóval jellemezte az amerikai béketervet

Oroszország érdeminek tartja az ukrán konfliktus rendezésére irányuló amerikai béketervet – jelentette ki Dmitrij Peskov, az orosz elnök sajtótitkára a TASS szerint .

„Jelenleg az egyetlen érdemi dolog az amerikai projekt, [az amerikai vezető, Donald] Trump projektje” – jegyezte meg a Kreml tisztviselője.

Peskov szerint az amerikai béketerv „nagyon jó tárgyalási alapot képezhet” – ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök is megjegyezte. A Kreml szóvivője azt is biztosította, hogy Oroszország komolyan fontolóra veszi az amerikai projektet.

Korábban vált ismertté, hogy Dan Driscoll amerikai hadügyminiszter Abu Dhabiban szándékában áll bemutatni az orosz félnek Trump ukrajnai békés rendezésre vonatkozó rövidített tervét, számol be a Lenta.