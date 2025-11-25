Külföld
A Gázai övezetben minden állatot megöltek
A Gázai övezetben szinte minden állatot megsemmisültek az izraeli csapások következtében
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Majdi Fathi
"A háború nemcsak az állatokat pusztította el, hanem egy egész életmódot törölt a föld színéről" – mondta a palesztin enklávé Mezőgazdasági Minisztériumának szóvivője a The National újságnak.
Az egész összes mezőgazdasági terület megsemmisült. Évtizedekbe telik az ipar és a mezőgazdaság helyreállítása Gázában.