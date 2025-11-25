A Gázai övezetben minden állatot megöltek

A régióban a szarvasmarhák 95%-a, a juhok 57%-a és a baromfifiak 99%-a veszített.

"A háború nemcsak az állatokat pusztította el, hanem egy egész életmódot törölt a föld színéről" – mondta a palesztin enklávé Mezőgazdasági Minisztériumának szóvivője a The National újságnak.

Az egész összes mezőgazdasági terület megsemmisült. Évtizedekbe telik az ipar és a mezőgazdaság helyreállítása Gázában.