Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el kedden, amely szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon, a jogállamiság folyamatos megsértése veszélyezteti az európai értékeket és az EU jogrendjét. A jelentést az Európai Néppárt (EPP) túlnyomó többsége, a szocialisták, a liberálisok, a zöldek és a kommunisták szavazták meg. Ellenezték a Patrióták, a konzervatívok és a szuverenisták. A brüsszeli háborúpárti elit megint összeállt - mondta az EP-képviselő.

Szavai szerint belekerült minden, ami a háborúpárti koalíciónak fontos. Meg akarják fosztani Magyarországot a szavazati jogától az uniós tanácsban, ezáltal megnyitva a kaput Ukrajna EU-s tagsága előtt. Meg akarják fosztani Magyarországot az összes uniós forrástól, és azt akarják, hogy az Európai Bizottság minél több pénzt biztosítson a politikai civil szervezeteknek Magyarországon. Így akarnak beavatkozni a magyar választásokba - hívta fel a figyelmet.

Elmondása szerint hat "tiszás" EP-képviselő volt jelen a szavazáson, azonban nem álltak ki a magyar érdekekért. Sem a migrációról, a genderideológiáról, a magyar szuverenitásról szóló módosító indítványokról nem szavaztak, sem a végszavazáson nem vettek részt. A piszkos munkát kiszervezték a néppárti frakciótársaiknak - mondta. A Tisza Párt abban érdekelt, hogy minél több támadás érje Magyarországot Brüsszelből, hiszen Kollár Kinga már hónapokkal ezelőtt "kikotyogta", hogy nekik a választások szempontjából ez a jó - tette hozzá a fideszes politikus.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a Patrióták Európáért frakció tagjai határozottan bírálták a Magyarországot érő politikai támadásokat, amelyek - mint hangsúlyozták - hosszú ideje ugyanazokra a megalapozatlan vádakra és kettős mércére épülnek. Hangsúlyozták: a nemzeti szuverenitás védelme, az illegális migráció elleni határozott kiállás, valamint a békepárti álláspontja miatt érik folyamatos bírálatok Magyarországot, és ezért terjesztettek elő alternatív határozatot is.