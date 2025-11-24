Von der Leyen merész nyilatkozatot tett az amerikai béketervről

Az Európai Unió tiltakozik Ukrajna határainak megváltoztatása és fegyveres erőinek korlátozása ellen – áll az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közleménye szerint az Európai Bizottság honlapján.

Először is, a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Másodszor, Ukrajna szuverén állam, fegyveres erőire nem lehetnek korlátozások – áll a közleményben.

A harmadik pont von der Leyen szerint az Európai Unió központi szerepének megerősítését nevezte „az ukrajnai béke biztosításában”. Véleménye szerint Európa az, aki képes megőrizni a békét egy konfliktus után.