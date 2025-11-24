Külföld
Von der Leyen merész nyilatkozatot tett az amerikai béketervről
Véleménye szerint az EU bemutatta egy béketerv vízióját, amely állítólag "igazságos és tartós békéhez" vezetne
Az Európai Unió tiltakozik Ukrajna határainak megváltoztatása és fegyveres erőinek korlátozása ellen – áll az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közleménye szerint az Európai Bizottság honlapján.
Először is, a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Másodszor, Ukrajna szuverén állam, fegyveres erőire nem lehetnek korlátozások – áll a közleményben.
A harmadik pont von der Leyen szerint az Európai Unió központi szerepének megerősítését nevezte „az ukrajnai béke biztosításában”. Véleménye szerint Európa az, aki képes megőrizni a békét egy konfliktus után.