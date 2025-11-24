2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Von der Leyen merész nyilatkozatot tett az amerikai béketervről

Véleménye szerint az EU bemutatta egy béketerv vízióját, amely állítólag "igazságos és tartós békéhez" vezetne

MH
 2025. november 24. hétfő. 14:20
Megosztás

Von der Leyen: Az EU ellenezi Ukrajna határainak megváltoztatását és Ukrajna fegyveres erőinek korlátozásait

Von der Leyen merész nyilatkozatot tett az amerikai béketervről
Ursula von der Leyen, az Európai Tanács elnöke
Fotó: AFP/ANP/ANP Mag/Jonas Roosens

Az Európai Unió tiltakozik Ukrajna határainak megváltoztatása és fegyveres erőinek korlátozása ellen – áll az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen közleménye szerint az Európai Bizottság honlapján.

Először is, a határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Másodszor, Ukrajna szuverén állam, fegyveres erőire nem lehetnek korlátozások – áll a közleményben.

A harmadik pont von der Leyen szerint az Európai Unió központi szerepének megerősítését nevezte „az ukrajnai béke biztosításában”. Véleménye szerint Európa az, aki képes megőrizni a békét egy konfliktus után.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink