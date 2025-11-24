Vérfagyasztó késes támadás rázta meg Madridot

Egy 18 éves, radikalizálódott fiatal a nyílt utcán rontott járókelőkre. A késelésben három ember sebesült meg. Az ámokfutás közben a férfi „Allahu Akbar”-t kiáltozott. A férfit végül lövésekkel tudták megfékezni a terrorelhárítók.

Szombaton délután rendkívül súlyos, késeléses támadás történt Madrid Puente de Vallecas negyedében: egy 18 éves gyanúsított „Allahu Akbar” kiáltással több embert szúrt meg, majd a rendőröket megtámadva egy társával közösen lakásába vonult vissza, ahol a támadás végül vérfürdőhöz vezetett - írja a The Sun alapján az origo.hu.

Az egyik rendőri szóvivő elmondta: a gyanúsított a Korán verseiből idézett, miközben a járókelőket és esetleg a rendőröket is fenyegette. A helyszínre elitegységek érkeztek, akik a bejutás során kétszer sokkolóval próbálták semlegesíteni a férfit – sikertelenül.

Végül többször lőttek rá, és súlyos állapotban vitték kórházba.

Több rendőrségi közlés szerint a késelésnek három civil áldozata volt, a támadó végül lakásában került végső összetűzésbe a hatóságokkal.

A Spanyol Közlekedési Rendőrség (Policía Nacional) az eseményt „iszlamista terrorcselekményként” kezelte.

A rendőrség hivatalos közleménye szerint: Támogassuk azokat az operatív társainkat, akik radikalizálódott fiatalt semlegesítettek, aki három embert megtámadott.

A gyanúsított testvére értesítette a hatóságokat, hogy bátyja egyedül tartózkodik saját lakásában, egy nagy kés van nála és erőszakosan viselkedik. Ezt követően a helikopteres, kutyás és különleges egységes beavatkozás során derült ki, hogy a támadó fegyverrel rendelkezik, és a társával együtt lemondott a normál letartóztatásról. Ezután alakult ki a fegyveres összecsapás.

Jelenleg nem tisztázott, hogy az áldozatok között rendőrök is voltak-e, illetve a támadás motívuma is részben homályos: bár az „Allahu Akbar”-kiáltás és a Korán-idézetek arra utalnak, hogy az elkövető radikalizálódott. A vizsgálat tovább folyik, az országos terrorellenes központ is bekapcsolódott.

A hatóságok szerint a támadó a késelés idején kábítószer hatása alatt állhatott.

A rendőrség nyomozást indított, amely jelenleg is folyamatban van, a megszúrt áldozatokat ellátták a mentők, sérüléseik egyelőre nem tűnnek életveszélyesnek.