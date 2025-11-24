Vance és Rubio egymásnak feszült az ukrán béketerv kérdésében

A The Economist értesülései szerint J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter homlokegyenest eltérő stratégiát követett a béketerv kommunikációjában.

Az arcok mesélnek: Marco Rubio (k) és Steve Witkoff (2. b) Genfben

A The Economist úgy tudja, a kezdeti, szigorú feltételeket tartalmazó javaslatot J.D. Vance alelnök erőltette, aki személyesen hívta fel Volodimir Zelenszkijt, hogy ismertesse a feltételeket.

A beszámoló szerint Vance nem bízta a véletlenre az üzenet átadását: egyetemi barátját, Daniel Driscoll hadseregügyi minisztert küldte Kijevbe, hogy személyesen adja át a követeléseket.

Miközben Vance a keményvonalas irányt képviselte, Marco Rubio külügyminiszter minden erejével azon volt, hogy visszaterelje a dolgokat a rendes kerékvágásba, és megegyezést találjon az ukránokkal. A helyzet abszurditását mutatja, hogy Rubio a jelek szerint nem volt tisztában alelnöke lépéseivel.

„Úgy tűnt, teljesen tájékozatlan az ügyben” – írja a lap, megjegyezve, hogy Rubio kezdetben szenátorokat hívott fel, hogy megnyugtassa őket: a keringő tervezet csupán egy „orosz dokumentum”. Néhány órával később azonban kénytelen volt visszakozni, és az X-en (korábban Twitter) már azt írta, hogy a tervet „az USA dolgozta ki”.