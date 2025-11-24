Ukrajna zenével pusztítja el Putyin „szuperfegyverét”

Eddig Ukrajna csak a Patriot rendszerrel tudta megsemmisíteni a Kinzsál hiperszonikus rakétákat. Most egy különleges egység talált egy másik megoldást: a zenét zavaró jelként használja.

Ukrajna úgy tűnik, talált egy egyszerű módot arra, hogy legyőzze a Kinzsál hiperszonikus rakétákat, amelyeket a Kreml „legyőzhetetlennek” nevez. Ahogy a 404 Media portál beszámolt a hírről, a rakétákat a zene zavarja. A technológiát állítólag az „Éjjeli Őrség” csoport fedezte fel, amely egy ukrán különleges egység az elektronikus hadviselésre.

A Kinzsál rakéta képes navigálni, ha összehasonlítja a helyzetét és a céladatokat egy orosz műholdas rendszeren keresztül. Az ukrán különleges erők saját jeleik küldésével zavarják meg ezt a kommunikációt.

Ukrajna megzavarja az orosz Kinzhal rakétákat a Bandera dallal

Nem igazán számít, mik ezek – de az „Éjjeli Őrség” különleges üzenetet talált ki: a csoport az ukrán dalt, a „Bandera apánk” című számot egyesekre és nullákra alakította, amelyeket elektronikus jelként küldenek a Kinzsálba.

„Ez csak egyfajta vicc” – magyarázza a különleges egység egyik tagja egy interjúban. „Bandera ukrán nacionalista, és Oroszország megpróbálja ezt a személyt propagandájában felhasználni, hogy minden ukránt náciként ábrázoljon.”

Stepan Bandera szerepe erősen vitatott, mert együttműködött a németekkel a második világháború alatt. Például átvette a rendőri hatalmat Lvivben Hitler hadseregének.

A Bandera dal mellett, amely zavarja a rakétákat, egy másik jel is érkezik. Az úgynevezett Lima-rendszer becsapja a Kinzsált, hogy elhiggye, Peru azonos nevű fővárosában található. Ahhoz, hogy a rakéta elérje a programozott célpontot, hirtelen megváltoztatja a repülés irányát.

Mivel a Kinzsál hiperszonikus sebességgel halad, óriási erők hatnak irányváltáskor. Ez megsemmisíti a rakétát, ahogy egy „Éjjeli Őrség” tagja így mesél: „Amikor a Kinzsál rakéta gyorsan irányt próbált váltani, a rakéta törzse nem bírta a sebességet. A rakétát egyszerűen kettévágták. Ezeknek a rakétáknak a legnagyobb előnye a sebességük, amit ellenük fordítottak.”

Ukrajna állítólag 19 rakétát semmisített meg zene közben

Azt állítják, hogy két hét alatt 19 rakétát semmisített meg. Ez azt jelenti, hogy kevés erőfeszítéssel és alacsony költséggel lehetséges megvalósítani azt, ami egyébként csak a drága Patriot légvédelmi rendszerrel lehetséges. Ráadásul mostanában kevésbé megbízható, mint néhány hónappal ezelőtt.

Nagy siker lenne Ukrajna számára, ha hosszútávon a kezében lenne egy megoldás a Kinzsál ellen, mert Oroszország a rakétákat az energiaellátás megsemmisítésére használja. Ősszel fokozták a támadásokat, hogy télen demoralizálják Ukrajnát.

Oroszország alkalmazkodik a technológiához

Oroszország most több vevőt használ a rakétában. Ez kevésbé teszi fogékonnyá őket a zavaró jelekre.

Ennek ellenére a különleges egység feltételezi, hogy rendszere továbbra is hatékony marad. „Ez nem segít”, mondta az egyik tag a módosításokról. „Az utolsó rakétának, amit elfogtunk, már 16 vevője volt. Ez a fajta módosítás teljesen haszontalan.”