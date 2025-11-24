2025. december 7., vasárnap

Előd

Ukrajnába vetették minden bizalmuk

Cseh és lengyel államfő egy állásponton

MH/ MTI
 2025. november 24. hétfő. 19:11
Csehország és Lengyelország egyaránt úgy véli, hogy a megtámadott Ukrajna védelme saját biztonságunk védelme is – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő hétfőn Prágában, miután Karol Nawrocki lengyel államfővel tárgyalt.

Petr Pavel (5. b) cseh elnök és felesége, Eva Pavlova fogadták Karol Nawrocki (4. b) lengyel elnököt és feleségét, Marta Nawrockát Prágában
Fotó: Michal Cizek / AFP

Hasonlóan egyformán tekint a két ország Oroszországra is, amelyet az európai biztonságra nézve a legnagyobb fenyegetésnek tartanak – mutatott rá a cseh elnök. A lengyel elnök szerint Oroszország veszélyt jelent a demokráciára egész Európában.

„Külpolitikai és biztonságpolitikai álláspontjaink nagyon közeliek egymáshoz” – fejtette ki Petr Pavel.

„Egész Európa biztonságára és demokráciájára Oroszország jelenti a legnagyobb veszélyt” – tette hozzá Karol Nawrocki lengyel államfő.

