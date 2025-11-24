Váratlan kudarc az orosz erőknek

A dandár sajtószolgálata videofelvételt is közzétett. A közleményben hangsúlyozták, hogy az ellenséget még azelőtt sikerült megállítani, hogy elérhette volna az ukrán állásokat. Hozzátették, hogy a 118. dandár alegységei megsemmisítettek egy orosz harckocsit és hét terepjárót. Előzetes információk szerint az orosz erők csaknem egy teljes szakasznyi katonát veszíthettek.

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) parancsnoksága a Facebookon arról számolt be, hogy ukrán katonák a Donyeck megyei Pokrovszknál behatoltak az orosz csapatok által elfoglalt területre, két orosz katonát megöltek, egyet foglyul ejtettek, és három sebesült ukrán katonát kimenekítettek. Hozzátették, hogy a foglyul ejtett oroszt orvosi ellátásban részesítették. A sikeres rajtaütésnek köszönhetően állásukat felmentették az orosz blokád alól.

Vitalij Dovhal ukrán ügyész a CBS amerikai televízió műsorában nyilatkozva elmondta, hogy ősz eleji adatok szerint jelenleg 178 391 orosz háborús bűncselekmény ügyében folyik vizsgálat Ukrajnában. „Eddig 211 ítélet született, de sajnálatos módon szinte minden vádlott szabadlábon van” – idézte őt az Ukrinform állami hírügynökség.

Bet Van Schaack amerikai ügyvéd – aki az Egyesült Államok globális büntető igazságszolgáltatásért felelős követeként vezette az ukrajnai vizsgálatok amerikai támogatását – az orosz támadásokat „rendszerszintűnek” nevezte. „A támadások városokban és falvakban történnek, ahol nincs nyilvánvaló katonai célpont. Úgy tűnik, céljuk minél nagyobb pusztítást okozni és terrorizálni a civil lakosságot. Ez egy kísérlet arra, hogy megfélemlítsék a közvéleményt, gyakorlatilag rávegyék az országot a kapitulációra” – mondta.

A műsorban felidézték, hogy 2023-ban a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen, azzal vádolva őt, hogy ukrán gyermekeket elhurcolására adott utasítást. „Elrabolják a gyerekeket, oroszosítják és katonai kiképzésnek vetik alá őket. Arra kényszerítik őket, hogy lemondjanak ukrán gyökereikről. Gyakorta nevelőcsaládokhoz kerülnek Oroszországban” – emelte ki az amerikai ügyvéd.