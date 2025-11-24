Újabb fej hullott az ukrán korrupció miatt

Hullanak a fejek a terebélyesedő ukrajnai ügyhalmazban. A korrupciós botrány legújabb áldozata a kivizsgálók térfelén van.

A NABU által a házkutatások során lefoglalt lezárt csomagokban található, vonalkóddal és amerikai városnevek (Atlanta, Kansas City, Minneapolis) felirataival ellátott dollárkötegek

Miközben az Európai Uniótól pénzt kér, Washingtonból megalázó békefeltételeket kapott, Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetébe hatolt a korrupciós botrány. Sorjáznak a hírek, pénteken ismét hullott egy fej, és a háttér szálait megint az elnök kezébe vezetik vissza a sajtójelentések - írta meg a Világgazdaság.

Ezúttal Andrij Szinjuk mondott le, antikorrupciós ügyekben Ukrajna helyettese mondott le egy belső vizsgálat miatt, amely azt kutatja, milyen kiszivárgások történtek az Enerhoatom állami energiavállalat körüli korrupció felderítése közben.

Ismeretes, az ügy egyik főszereplője az a Zelenszkijhez közel álló Timur Mindics, aki időben tippet kapott és elmenekült a vizsgálat elől. (Ő volt az, akinél arany-wc-t is találtak.) Szinjuk a Babel ukrán hírportálnak elmondta, távozik, hogy a elkerülje a spekulációt az Enerhoatom‑ügyben való befolyásával kapcsolatban. A Korrupcióellenes Speciális Ügyészség (SAPO) később megerősítette, hogy lemondott – írja a Kyiv Independent.

A történet másképpen is visszavezet Zelenszkij környezetébe, az olvasó megérti, ha átkalauzoljuk a személyes kapcsolatok szálain az ukrán médiajelentések segítségével.

Ukrajna fő korrupcióellenes ügyésze, Olekszandr Klimenko november 13-án közölte, hogy a SAPO vizsgálja azt a vádakat, miszerint Szinyuk kiszivárogtatta az információkat az Energoatom-nyomozás során. A közleménye arra reagált, hogy jelentések szerint Mindics előre értesült a lehetséges házkutatásokról, és elhagyta az országot.

Jermak emberének tartották

Klimenko az Ukrainszka Pravda hírportállal azt is közölte, hogy folyamatban van a belső vizsgálat és akár büntetőeljárás is indulhat. Ugyanez a lap tett közzé november 10-én egy videofelvételt, amelyen Szinjuk találkozik Olekszij Meniv ügyvéddel, aki ugyanebben az időszakban látogatást tett Mindics lakóházában. A hírportál forrásai szerint Szinjuk hozzáfért a Mindics-ügy információihoz.

Szinyuk tagadta, hogy bármilyen információt kiszivárogtatott volna, annyit közölt, hogy barátok Menivvel. Hozzátette, hogy Meniv volt felesége és gyerekei ugyanabban a házban élnek, ahol Mindics is lakik.

A Kyiv Independent tovább vezeti, bár már ennyi is beszédes. Klimenko állására annak idején, 2021-ben Szinjuk is pályázott a a volt főügyész, Irina Venediktova proteszáltjaként, csak nem ő kapta meg.

Szinyuk a 2021-es fő anti‑korupciós ügyészségi pályázat második helyezettje volt, végül Klymenko nyert. Korrupcióellenes aktivisták abban az időben megkérdőjelezték Szinjuk függetlenségét, akinek érdekében állításuk szerint az Elnöki Hivatal gyakorolt nyomást. A lap nem viszi tovább, de mi megtehetjük: az Elnöki Hivatalt már akkor is az a nagyhatalmú Andrij Jermak vezette, aki Ali baba becenéven szintén felbukkant a korrupciós vizsgálat aktáiban, de Zelenszkij eleddig nem volt hajlandó elmozdítani.