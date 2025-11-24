Trump: Ne higgyetek a békéről szóló híreknek, amíg nem látjátok az eredményt

Kétkedve fogadta Donald Trump azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint jelentős haladás történt volna az orosz–ukrán békeargyalásokon.

Az Egyesült Államok elnöke a saját közösségi oldalán, a Truth Social-on reagált a hírekre, óvatosságra intve a közvéleményt, miközben nyitva hagyta a pozitív végkifejlet lehetőségét.

„Ne higgyétek el, amíg nem látjátok”

Trump bejegyzésében megkérdőjelezte a tárgyalások sikeréről szóló beszámolók hitelességét. Bár a diplomáciai nagyüzem zajlik, az elnök szerint korai lenne még ünnepelni.

„Valóban lehetséges, hogy nagy előrelépés történt az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokon??? Ne higgyétek el, amíg nem látjátok, de valami jó történhet. Isten áldja Amerikát!” – írta posztjában Trump.

Káosz a Fehér Házban?

Az elnök szkepticizmusa mögött a háttérfolyamatok szervezetlensége is állhat. A The Washington Post információi szerint Trump valójában nem folyik bele a béketerv részleteibe.