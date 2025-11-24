2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Trump: Ne higgyetek a békéről szóló híreknek, amíg nem látjátok az eredményt

Bár a diplomáciai nagyüzem zajlik, az elnök szerint korai lenne még ünnepelni

MH
 2025. november 24. hétfő. 16:14
Kétkedve fogadta Donald Trump azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint jelentős haladás történt volna az orosz–ukrán békeargyalásokon.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
Fotó: AFP/Brendan Smialowski

Az Egyesült Államok elnöke a saját közösségi oldalán, a Truth Social-on reagált a hírekre, óvatosságra intve a közvéleményt, miközben nyitva hagyta a pozitív végkifejlet lehetőségét.

„Ne higgyétek el, amíg nem látjátok”

Trump bejegyzésében megkérdőjelezte a tárgyalások sikeréről szóló beszámolók hitelességét. Bár a diplomáciai nagyüzem zajlik, az elnök szerint korai lenne még ünnepelni.

„Valóban lehetséges, hogy nagy előrelépés történt az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokon??? Ne higgyétek el, amíg nem látjátok, de valami jó történhet. Isten áldja Amerikát!” – írta posztjában Trump.

Káosz a Fehér Házban?

Az elnök szkepticizmusa mögött a háttérfolyamatok szervezetlensége is állhat. A The Washington Post információi szerint Trump valójában nem folyik bele a béketerv részleteibe.

A lapnak nyilatkozó források „teljes káoszról” számoltak be Washingtonban, ahol még a Fehér Ház egyes részlegei sem tudták pontosan, mi zajlik a háttérben a béketerv körül – írja a Hromadske.

