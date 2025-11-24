Trump megszünteti Ukrajna támogatását?

Az Európai Unió felkészül arra, hogy az amerikai elnök megszünteti Ukrajna támogatását – ezt a Financial Times közölte, egy európai tisztviselőre hivatkozva.

Donald Trump korábban hálátlannak nevezte a jelenlegi ukrán hatóságokat, miközben idézőjelekbe tette a „vezetés” szót. Nem pontosította, hogy a konfliktus rendezésére vagy Kijev támogatására irányuló erőfeszítésekre gondol.

A The Washington Post napilap a közelmúltban forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok jelzéseket küld Ukrajnának a katonai támogatás megszüntetéséről, ha az elutasítja a Washington által előterjesztett béketervet.