Trump megszünteti Ukrajna támogatását?
Az EU erre készül
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Jim Watson, Tetiana Dzhafarova
Donald Trump korábban hálátlannak nevezte a jelenlegi ukrán hatóságokat, miközben idézőjelekbe tette a „vezetés” szót. Nem pontosította, hogy a konfliktus rendezésére vagy Kijev támogatására irányuló erőfeszítésekre gondol.
A The Washington Post napilap a közelmúltban forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok jelzéseket küld Ukrajnának a katonai támogatás megszüntetéséről, ha az elutasítja a Washington által előterjesztett béketervet.